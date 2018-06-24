به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مرحله از رقابتهای کاراته کسب سهمیه المپیک ۲۰۱۸ آرژانتین ۸ و ۹ تیرماه با حضور ۳۲۴ کاراته کا از ۸۴ کشور در بندر «اوماگ» کرواسی برگزار می شود و تیم ملی کاراته ایران نیز در دو بخش دختران و پسران سه شنبه هفته جاری تهران را به مقصد محل برگزاری مسابقات ترک می کند.

سه کاراته کای تیم پسران کشورمان که چهارشنبه هفته گذشته راهی شهرستانهای خود شده بودند، شب گذشته به اردو بازگشته و از امروز تمرینات نهایی خود را در سالن شهید کبکانیان از سر خواهند گرفت. تمرینات این مرحله تا زمان اعزام پیگیری خواهد شد.

علیرضا فرجی، ابوالفضل میرزایی و نوید محمدی سه کاراته کای اعزامی به این مسابقات هستند که تمرینات خود را زیر نظر مهران بهنام فر و رضا عزیزی پیگیری کرده و سه شنبه راهی کرواسی خواهند شد.

ضمن اینکه فاطمه خنکدار، مبینا حیدری و نگین آلتونی نیز سه نماینده تیم دختران هستند که با هدایت سمانه خوش قدم در این رقابتها شرکت می کنند.

آخرین مرحله از رقابتهای کسب سهمیه المپیک جوانان در حالی به میزبانی کرواسی برگزار می شود که نفرات اول و دوم جواز سفر به آرژانتین را دریافت خواهند کرد.