برپایی نمایشگاه صنایع دستی باحضور ۶شهروروستای جهانی ایران درسنندج

به گزارش خبرنگارمهر، برپایی نمایشگاه یکی از برنامه های جشنواره فرهنگ وهنر اقوام ایرانی در کردستان است که در دوره نخست این جشنواره که در سال ۹۳ برگزار شد نمایشگاه پوشش اقوام ایرانی دراین استان برپا شد.

در دومین دوره جشنواره در سال ۹۵ هم شاهد برپایی نمایشگاه بافته های داری(گلیم و فرش) با حضور استان های مطرح در این حوزه بودیم وامسال هم در سومین دوره آن که از روز شنبه دوم تیرماه آغاز شده نمایشگاهی از صنایع دستی اقوام مختلف کشورمان در قالب ۳۵ غرفه برپا شده است.

۲۲ استان کشور و ۶ شهر جهانی صنایع دستی ایران در این نمایشگاه حضور پیدا کردند و در این غرفه ها علاوه برنمایش و فروش صنایع دستی، نحوه ساخت و تولید این آثار هم در معرض دید قرار می گیرد.

نمایشگاه صنایع دستی از سری برنامه های سومین جشنواره فرهنگ واقوام ایرانی شامگاه شنبه با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان، فرماندار دهگلان و دبیر سومین دوره این جشنواره، مدیرکل امور اجتماعی استانداری استان و جمع دیگری از مسئولان استان وشهرستان سنندج در خانه کورد این شهر برپا شد.

مسئول برگزاری نمایشگاه صنایع دستی سومین جشنواره فرهنگ وهنر اقوام ایرانی در حاشیه برپایی این نمایشگاه و در گفت و گو با خبرنگاران استان با اشاره به اینکه ۲۲ استان کشور در این نمایشگاه غرفه دارند، گفت: این نمایشگاه تا چهارم تیرماه میزبان علاقمندان به هنر صنایع دستی است.

توفیق شریعتی عنوان کرد: انواع گلیم و سجاده، لباس‌های محلی، زیورآلات، حصیربافی، سفالگری، چهل تکه دوزی، قلم زنی، قفل‌های سنتی و غیره در قالب ۳۵ غرفه این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده اند.

وی از حضور ۶ شهر و روستای جهانی صنایع دستی ایران در این نمایشگاه خبرداد و بیان کرد: مریوان شهر جهانی کلاش، لاجین شهر جهانی سفال، اصفهان شهر جهانی صنایع دستی، مشهد شهر جهانی سنگ های قیمتی، سیرجان شهرجهانی گلیم، تبریز شهر جهانی فرش دستباف و روستای کلپورگان در استان سیستان و بلوچستان به عنوان روستای جهانی سفال در ایران معرفی شدند که در این نمایشگاه حضور دارند.

وی از جمله بخش های این نمایشگاه را شامل برگزاری ورک شاپ، بافت صنایع دستی به طورمستقیم، فروش صنایع دستی وحضور نمایندگان استان های کشور با لباس محلی ذکر کرد و افزود: از استان کردستان هم صنایع دستی شهرهای مریوان، کامیاران و سنندج در این نمایشگاه عرضه شده است.

شریعتی از برگزاری نخستین گردهمایی دبیران شهرهای جهانی صنایع دستی ایران در حاشیه برگزاری این نمایشگاه خبرداد و گفت: این گردهمایی در موزه سنندج برگزار می شود.