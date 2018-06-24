بیش از ۸۰ درصد معابر اصلی شهر گرگان در بافت قدیمی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عبداللهی، شامگاه شنبه در نطق پیش از دستور خود در هفتاد و چهارمین صحن علنی شورای اسلامی شهر گرگان، اظهار کرد: با توجه به نقش کلیدی شهرداری ها در اقتصاد شهری، برنامه ریزی صحیح اقتصادی با محوریت توجه به درآمدهای پایدار عاملی برای کاهش سودجویی برخی از افراد خواهد بود لذا تبیین برنامه جامع و بلندمدت می تواند شهرداری را در ارائه خدمات مطلوب یاری رساند.

وی ادامه داد: وظایف کنونی مدیریت شهری تنها به مواردی از قبیل برنامه ریزی، خدمات رسانی، پروژه های عمرانی و غیره محدود نمی شود بلکه جهت دهی فعالیت های شهری و ترسیم چشم انداز دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهم ترین وظایف مدیران شهری به شمار می رود.

عبداللهی با اشاره به اهمیت شهرها به عنوان مرکز تجمع مردم و نقشی که در اقتصاد بازی می کند، افزود: شناسایی نقاط ضعف و قوت و چالش های شهری از مهم ترین موضوعاتی است که می تواند در برنامه ریزی شهری و اجرای پروژه های عمرانی و توسعه شهر نقش ایفا کند.

تحقق شهر انسان محور

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: گرگان به عنوان یکی از شهرهای شمالی از مواهبی چون بزرگترین و قدیمی ترین بافت تاریخی، طبیعت بی نظیر و اقوام مختلف برخوردار است و از طرف دیگر به علت قرارگرفتن در مسیر تردد شهر مذهبی مشهد و بهره مندی از پایانه های بار و مسافر بین المللی هوایی، ریلی و جاده ای فرصت مناسب برای سرمایه گذاری را فراهم می کند.

وی هدف و مأموریت اصلی مدیریت شهری گرگان را تحقق شهر انسانی با افزایش کیفیت زندگی و کیفیت محیط شهر برای تمامی گروه های ساکن در شهر و گردشگران دانست و تأکید کرد: باید با یک پایش علمی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها در حوزه های محیط و منظر شهری، سیستم حمل و نقل عمومی و حوزه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

حوزه کالبدی

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: در حوزه کالبدی شهر گرگان می توان به وجود بافت تاریخی به مساحت ۱۵۰ هکتار، بالا بودن نسبی متوسط مساحت قطعات مسکونی و سرانه مطلوب کاربری های تجاری، مسکونی و مذهبی اشاره کرد.

عبداللهی عدم وجود فضاهای باز شهری به میزان مناسب، ضعف عملکرد کاربری های خدماتی، پایین بودن سطح سرانه های کاربری های آموزشی، فرهنگی، درمانی و ورزشی و عدم هماهنگی بین ساخت و سازهای جدید و بناهای قدیمی را از جمله نقاط ضعف حوزه کالبدی شهر گرگان عنوان کرد.

حوزه محیط و منظر شهری

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: وجود کریدورهای شاخص دید نظیر بلوار ناهارخوران، وجود رودخانه و مسیل در داخل شهر و تنوع و توزیع عناصر طبیعی از جمله نقاط قوت حوزه محیط و منظر شهری گرگان است.

وی تأکید کرد: فقر شدید فضاهای عمومی و فضای سبز شهری در سطح محلات، کمبود مسیرهای نواری سبز در حاشیه برخی از خیابان ها، تجمع فاضلاب و زباله در رودخانه زیارت و عدم تناسب و تطابق کالبدی- بصری المان ها با بدنه اصلی استخوان بندی شهر نقاط ضعف گرگان در حوزه محیط و منظر شهری است.

عبداللهی وجود چهار محور فعالیت تجاری – خدماتی در خیابان امام خمینی (ره)، شهید بهشتی، شهدا و ولیعصر را از جمله نقاط قوت حوزه ترافیک برشمرد و ادامه داد: واقع شدن بیش از ۸۰ درصد معابر اصلی شهر در بافت قدیمی و وجود گذرهای تنگ و عدم پیوستگی پیاده روها از جمله مشکلات گرگان در زمینه حوزه ترافیک است.

حوزه حمل و نقل عمومی

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان همچنین عدم طراحی مناسب ایستگاه های اتوبوس، فرسودگی ناوگان اتوبوس رانی و عدم پراکندگی مناسب مسیرهای مختلف حمل و نقل را از موارد نقاط ضعف حمل و نقل عمومی عنوان کرد و گفت: خصوصی سازی حمل و نقل، امکان تغییر سوخت اتوبوس های دیزلی به بنزینی و ارتقاء و استانداردسازی سطح کیفی اتوبوس های داخلی را می توان به عنوان فرصت در این حوزه در نظر گرفت.

عبداللهی افزود: بالا بودن تراکم نفر در واحدهای مسکونی، عدم توازن و توزیع هماهنگ فضاها در نیمه شمالی و جنوبی شهر و وجود فضاهای اجتماعی در نقاط دور از محور اصلی شهر از جمله نقاط ضعف حوزه اجتماعی محسوب می شود.