دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی ازوظایف سازمان تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری شامگاه شنبه در آئین گرامیداشت سالروز تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی، با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی یک نهاد حاکمیتی و ولایی است و مولود انقلاب اسلامی بوده است، افزود: امام راحل هم بعد از پیروزی انقلاب با توجه به ضرروت های که در جامعه وجود داشت، دستور تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی را دادند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تاکید بر اینکه تبلیغات اسلامی بنا به اقتضائات جمهوری اسلامی ایجادشده و وجود آن ضرورت بوده است، ادامه داد: اساسنامه این سازمان از سوی امام خمینی(ره) امضاء و ابلاغ و بر این اساس وظایف ویژه‌ای به عهده سازمان تبلیغات اسلامی گذاشته‌شده است.

صفی یاری با بیان اینکه تبلیغات اسلامی برخاسته از انقلاب اسلامی بوده و باشخصیت مستقل در چهارچوب اهداف مقام معظم رهبری فعالیت دارد، گفت: هدف مهمی که برای اساسنامه این سازمان است، احیای اندیشه اسلام ناب محمدی در همه زمینه‌ها، دفاع از اصول مقدس اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تأکید کرد: تبلیغات اسلامی نقاط کور و مجهول را باید باز کند و در چارچوب اسلام ناب محمدی فعالیت کند.

صفی یاری گفت: وظایفی برای سازمان تعریف‌شده که شامل انجام مطالعات و بررسی‌های کاربردی درباره مسائل و نیازهای دینی و تبلیغی جامعه اسلامی، طراحی شیوه‌های تبلیغی نوین و فراگیر و مبارزه با تهاجم فرهنگی برای مقابله با آنها و تنویر افکار عمومی است.

وی گفت: گسترش فرهنگ دینی، تعمیق باورهای دینی و دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی از وظایف اصلی سازمان تبلیغات اسلامی است.