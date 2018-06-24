به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی در محل اردوگاه شهید باکری شهر زنجان، با بیان اینکه در حال حاضر دشمن با همه ابزار و توان خود در تلاش برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، افزود: در شرایط بسیار حساس هستیم و دشمن نگاه خشم‌آلود برعلیه ایران دارد.

وی با بیان اینکه دشمن با تضعیف ارکان نظام در تلاش است به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضربه زدن دارد، ادامه داد: دشمنان وقتی متوجه شدند که نمی‌تواند در صحنه جنگ با ملت ایران مقابله کنند در حال حاضر با تضعیف جایگاه ولایت فقیه و نهادهای انقلابی سعی در ضربه زدن به نظام را دارند و لذا باید جایگاه ولایت‌فقیه در جامعه به خوبی تقویت شود.

کرمی با اشاره به اینکه دشمن درصدد این است که مردم از نظام جدا کند، افزود: دشمن می‌خواهد مردم را به دولت و مسئولان بد ببین کند.

وی متذکر شد: دشمن می‌خواهد در جامعه این‌گونه القاء کنند که دولت به وضعیت زندگی اقتصادی مردم بی‌تفاوت است و با این کار مردم را به دولت و نظام بدبین کنند.

فرمانده سپاه استان زنجان گفت: مسئولین صادقانه به مردم خدمت می‌کنند و باید وحدت بین دولت و مردم و نظام تثبیت شود.

کرمی تأکید کرد: دشمنان نگاه خود را به جوانان معطوف کرده و باید مواظب جوانان باشیم و امروز جنگ نرم دشمن درخطر و کمین جوانان است.

وی با اشاره به دشمنی‌های آمریکا با ایران طی ۴۰ سال عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، افزود: ملت ایران همواره با هجمه‌های مختلف از سوی امریکا و متحدانش رو به رو بوده است.

کرمی با تاکید بر اینکه دولت آمریکا و شخص ترامپ از جایگاه و موقعیت برتر ایران در منطقه و سطح جهانی واهمه دارند، گفت: مأموریت امروز روحانیون صدور انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه استان زنجان ابراز کرد: روحانیت در دوران‌های مختلف نقش مهمی را ایفا کرده‌اند و امروز هم باید مواظب جوانان باشند و بصیرت جوانان را نسبت به ترفندهای دشمنان آگاه کنند.