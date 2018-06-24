جشنواره ساحلی«شب های رودسر» در شهرستان رودسر آغاز به کار کرد

علی فلاح رنجبر درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل تابستان و شروع سفرهای تابستانی به استان گیلان به ویژه شهرستان رودسر، اظهار کرد: در طول ایام تابستان جشنوراه ساحلی «شب های رودسر» برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این طرح در قالب اجرای طرح های سالم سازی دریا در سطح شهرستان اجرا می شود، افزود: جشنواره ساحلی «شب های رودسر» روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته رأس ساعت ٢١ آغاز می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودسر به برخی برنامه های فرهنگی و هنری که در قالب این جشنواره برگزار می شود نیز اشاره کرد و گفت: این جشنواره به صورت فصلی بوده و در کمیته تبلیغی و اطلاع رسانی ستاد تسهیلات سفر و در قالب طرح سالم سازی دریا شهرستان درنظر گرفته شده است.

به گفته فلاح رنجبر اجرای موسیقی سنتی آیینی، استندآپ کمدی، شعبده بازی، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری، برپایی نمایشگاه های فرهنگی و هنری، مسابقه نقاشی و همچنین غرفه ثبت لحظه های ماندگار از جمله برنامه های این جشنواره است.

وی یادآورشد: جشنواره ساحلی«شب های رودسر» تا پایان فصل تابستان توسط یکی از گروه فرهنگی و هنری این اداره برای مسافران و شهروندان رودسری برگزار می شود.