به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین حسینی محمدی عصر شنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان بوشهر اظهار داشت: در راستای نظارت مستمر بر بازار و کنترل قیمت‌ها طرح‌های متعددی در دست اجرا است.

وی اضافه کرد: گشت‌های مشترک بازرسان این سازمان با تعزیرات حکومتی به منظور کنترل و تنظیم بازار افزایش یافته است و برخورد لازم با گران‌فروشان صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از رسیدگی به شکایت‌های مردمی به صورت جدی خبر داد و خاطرنشان کرد: ۲۰۷ شکایت در اردیبهشت‌ماه ارسال شد که نیمی از آنها قابل رسیدگی بود و به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی به وضعیت مطلوب تولید مرغ در سطح استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: شاهد افزایش پنج تا ۲۵ درصدی قیمت مصالح ساختمانی نیز در استان هستیم که بخشی از آن مربوط به هزینه‌های حمل و نقل است.

حسینی محمدی با اشاره به افزایش سه درصدی قیمت سیمان خاکستری و سفید در استان بوشهر بیان کرد: در هفته گذشته شاهد ثبات قیمت دیگر محصولات در استان بوشهر بوده‌ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر همچنین از افزایش قیمت محصولات پروتئینی و گوشت قرمز خبر داد و افزود: قیمت حبوبات ثابت است و در قیمت شکر نیز شاهد کاهش قیمت هستیم.