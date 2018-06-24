۶ دستگاه اتوبوس حامل کالای قاچاق در جم توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی مهدیان پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقابله و مبارزه با قاچاق را به صورت جدی در دستور کار داریم و در این راستا اقدامات بسیار خوبی در دست اجرا است.

فرمانده انتظامی جم از توقیف شش دستگاه اتوبوس‌های حامل یک میلیارد ریال کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: با تلاش نیروی انتظامی فضا برای قاچاقچیان ناامن شده است.

وی بیان کرد: ماموران ایستگاه بازرسی در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا در حین کنترل خودروهای عبوری محور مواصلاتی جم به شیراز، شش دستگاه اتوبوس حامل کالای قاچاق را متوقف کردند.

سرهنگ مهدیان گفت: در بازرسی ماموران از خودروهای توقیفی ۱۹۰ عدد ادکلن، ۳ دستگاه کولر گازی و مقادیر قابل توجهی لوازم و تجهیزات خودروهای خارجی فاقد اسناد و مدارک گمرکی کشف شد.

فرمانده انتظامی جم با بیان اینکه برابر اعلام کارشناسان ارزش محموله کشف شده یک میلیارد ریال برآورد شده است افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.