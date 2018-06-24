قدردانی حماس از تداوم حضور فلسطینی ها در تظاهرات‌ حق بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «حسام بدران» یکی از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس با صدور بیانیه ای خاطرنشان کرد که تداوم برگزاری تظاهرات حق بازگشت در تمامی نقاط غزه نشانگر اراده و اصرار ملت فلسطین بر تداوم مبارزات تا تحقق اهداف عادلانه این تظاهرات با استفاده از تمامی ابزارها و شیوه های ممکن است و ما از استمرار حضور آنها در این تظاهرات قدردانی می کنیم.

وی افزود: تداوم تظاهرات حق بازگشت نشانگر همبستگی تمامی طرف ها و گروه های فلسطینی در عرصه میدانی با وجود اختلافات موجود میان احزاب و گروه های سیاسی است.

بدران با تاکید بر اهمیت موضع یکپارچه مردمی فلسطینیان ساکن نوارغزه تصریح کرد که جنبش حماس به تلاش های خود برای یکپارچه سازی صفوف فلسطینیان و تقویت جبهه داخلی ادامه می دهد.

وی همچنین بر مخالفت حماس با تمامی پروژه های طراحی شده علیه مسأله فلسطین و در رأس آنها معامله قرن تاکید و اعلام کرد که سفرهای اخیر مسئولان آمریکایی به منطقه خاورمیانه به خاطر جانبداری کامل آمریکا از رژیم صهیونیستی و تضییع حقوق فلسطینیان محکوم به شکست است.