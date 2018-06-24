به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بحرانی صبح یکشنبه در نشست هماهنگی طرح ضیافت اندیشه اساتید به بررسی وضعیت و بازخورد یکساله طرح ضیافت اندیشه اساتید که سال گذشته در مشهد برگزار شد، پرداخت.

وی با تاکید بر تاثیرات فراوان علمی، آموزشی و معنوی و ایجاد وفاق و همدلی بین همه اساتید و هیئت علمی دانشگاه با وجود نگاه های متفاوت افزود: غایت ما در دانشگاه این است، که اساتید دانشگاه افرادی عالم و متدین باشند، یعنی کسی که دارای تخصص است و دارای جایگاه علمی است، انتظار این است که فردی متدین باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر افزود: وجود نهاد نمایندگی در دانشگاه به این دلیل است که در کنار فعالیت‌های علمی که باید به صورت جدی انجام شود، در تعمیق باورها و مبانی دینی و مذهبی نیز بکوشیم و با دو بال علم و دین جامعه را پیش ببریم.

پرورش اساتید مولد و مؤثر

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان بوشهر نیز گفت: هدف از طرح ضیافت اندیشه پرورش اساتید مولد و مؤثر در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و معرفت افزایی، در جهت ایفای هرچه بهتر این نقش در جامعه است

حجت الاسلام داستار اضافه کرد: حضور اساتید در کلاس های این طرح در جهت ارتقاء سطح علمی، معرفتی و کسب تعهد لازم و بالا بردن سطح نگرانی آنها نسبت به مسائل و آینده کشور بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

وی تاکید کرد: استادی که دغدغه لازم را نسبت به مسائل مهم کشور ندارد، نمی تواند در تحقق اهداف مورد نظر نظام مؤثر باشد.

طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه پیام نور استان بوشهر در مرداد ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.