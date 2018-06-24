تکمیل پروژه های منطقه مهدیس اهواز در صورت تزریق اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفری شامگاه شنبه در جلسه بررسی مشکلات منطقه مهدیس اهواز که در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: قراردادهای شهرداری برای انجام زیرسازی در منطقه مهدیس خاص تعاونی های نورد لوله، جانبازان، فرهنگیان، نفت و سپنتا است که این پروژه ها به دلیل اجرای انشعابات گاز و فاضلاب هنوز اجرایی نشده اند.

وی افزود: شرکت گاز و اداره آب و فاضلاب اهواز، اولویت خود را در نقاطی قرار دهند که پیمانکار شهرداری آماده به کار است.

صفری با بیان اینکه برای منطقه مهدیس اهواز ۱۵ پروژه تعریف شده است، شاخص ترین پروژه را تقاطع غیرهمسطح امام برشمرد و بیان کرد: برای پروژه های این منطقه بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز گفت: همه دستگاه های اجرایی برای پروژه ها از اعتبارات دولتی استفاده می کنند اما شهرداری از منابع داخلی استفاده می کند؛ اگر اعتباری به شهرداری تزریق شود حداقل تا پایان تابستان سال جاری بخش قابل توجهی از پروژه ها تکمیل خواهند شد.

صفری بیان کرد: مهر ماه سال گذشته برای منطقه مهدیس تدوین یک نقشه برای سرانه فضای سبز، اماکن ورزشی و مدرسه تعریف شد که قرار بود اول برای تأمین زیرساخت ها اقدام شود.

وی ادامه داد: راه و شهرسازی در اولین فرصت سرانه های منطقه مهدیس به خصوص سرانه مدرسه، فضای ورزشی، بازارچه و تأسیسات شهری را در اختیار شهرداری قرار دهد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز اظهار کرد: سازمان پارک ها و فضای سبز کار پارک ۱۸ هکتاری مهدیس را شروع کرده و تجهیزات آن نیز در حال ترمیم، تعمیر و بازسازی برای نصب مجدد هستند؛ مشکل موجود برای این پارک تأمین آب خام است که شهرداری کوت عبداله نیز می تواند همکاری لازم را در این زمینه داشته باشد تا ظرف سه ماه آینده آن را به اتمام برسانیم.