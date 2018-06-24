به گزارش خبرنگار مهر، هیئت فوتبال استان قم فهرست ۱۶ مدرسه فوتبال مجاز به فعالیت در سال ۹۷ را اعلام کرد و از خانوادهها و شهروندان قمی خواست از ثبت نام فرزندان خود در هر مدرسه فوتبالی غیر از این ۱۶ مدرسه، اجتناب کنند.
بر این اساس مدارس فوتبال شاهین، آریا، پیام، مهام پلیمر، آبادگران، هما، سیاه جامگان، عقاب، یاران، پیروزان نیروگاه، سرخ پوشان، افشین، پناه آفرین، وحدت، شهرقائم و نوین به عنوان مدارس فوتبال دارای مجوز از سوی هیئت فوتبال استان قم اعلام شدند.
هیئت فوتبال استان قم تأکید کرده است این اسامی متعلق به مدارس فوتبال دارای مجوز استان است و هر نامی، خارج از این اسامی غیرمجاز محسوب میشود و مسئولیت تخلف در مدارس فوتبال غیر مجاز بر عهده هیئت فوتبال قم نیست و خانوادهها باید از رسمیت یا غیر رسمی بودن مدارس فوتبالی که فرزند خود را در آن ثبت نام میکنند اطمینان یابند.
بر اساس قانون در چند سال گذشته تنها باشگاههای رسمی فوتبال در قم که در لیگهای باشگاهی استان فعالیت دارند مجاز به اخذ پروانه فعالیت مدارس فوتبال هستند. هیئت فوتبال اعلام کرده به مدارس غیر قانونی حتی مدارس فوتبال وابسته به ارگانها و فوتبال آموزان آنها خدماتی ارائه نمیدهد.
بر اساس اعلام هیئت فوتبال استان قم، تیمها و مدارسی با نامگذاری تیمهای بزرگ همچون استقلال و پرسپولیس صحت نداشته و غیرمجاز محسوب میشود زیرا تیمهای بزرگ در خواست مدرسه در استان قم را نداشتهاند.
قم - فهرست مدارس فوتبال دارای مجوز در قم اعلام شد و ۱۶ مدرسه فوتبال در قم کار آموزش فوتبال آموزان را بر عهده دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، هیئت فوتبال استان قم فهرست ۱۶ مدرسه فوتبال مجاز به فعالیت در سال ۹۷ را اعلام کرد و از خانوادهها و شهروندان قمی خواست از ثبت نام فرزندان خود در هر مدرسه فوتبالی غیر از این ۱۶ مدرسه، اجتناب کنند.
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