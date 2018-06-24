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۳ تیر ۱۳۹۷، ۸:۳۵

از دوشنبه ۴ تیر

نمایش «نیرنگِ اورنگ» در تماشاخانه سنگلج به صحنه می رود

نمایش «نیرنگِ اورنگ» در تماشاخانه سنگلج به صحنه می رود

نمایش «نیرنگ اورنگ» نوشته سید هاشم خان شافع، گردآوری داوود فتحعلی بیگی و کارگردانی مرتضی برزگرزادگان از دوشنبه ۴ تیر در تماشاخانه سنگلج به صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایش کمدی موزیکال «نیرنگ اورنگ» درباره فردی فریبکار به نام اورنگ است که از درگیری ۲ حاجی سود جسته و به آن ها و پسران شان با ایجاد اختلاف نیرنگ می زند.

سعید کنگرانی، محمدرضا آزادفرد، محمد پورا، الهه پورجمشید، مهناز غمخوار، داود معینی کیا، محمود موسوی و اسماعیل پوریوسف بازیگرانی هستند که در این نمایش ۷۵ دقیقه‌ای به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل این اثر می توان به محمد پورا، سامان توحیدی طراحان حرکت، جواد ندیمی، الناز طهامی، مهدی سلطانی و مجتبی رفیعی گروه حرکت، مبینا چاپی و علی فعلی موسیقی، امیر ترحمی طراح نور، فریبا نور شعاع حسینی طراح گریم، مرتضی برزگرزادگان طراح صحنه و لباس، مجتبی رفیعی و صدف الماسی گروه کارگردانی، کورش برزی، مسعود نیکو و یلدا ابراهیمی گروه عکاسی، گیتی شاکری روابط عمومی، نوشین ترحمی دستیار طراح لباس، رسول نجفی ساخت دکور و محسن الماسی مدیر تولید اشاره کرد.   

نمایش «نیرنگ اورنگ» با کارگردانی مرتضی برزگرزادگان از دوشنبه ۴ تیر هر روز  ساعت ۱۸ روی صحنه می رود.

کد مطلب 4328740
فریبرز دارایی

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