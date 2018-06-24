«الماس شهر» نماینده قم در لیگ دسته اول فوتسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور تابستان امسال و از چند هفته دیگر آغاز می‌شود و استان قم، پس از سقوط تیم هیئت فوتبال قم از لیگ برتر فوتسال در فصل گذشته، در این رقابت‌ها سهمیه دارد.



بر اساس رایزنی‌های انجام شده و طی جلسه‌ای که عصر شنبه در اداره کل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد، با ورود بخش خصوصی به عرصه فوتسال در سطح دسته اول، این تیم با نام الماس شهر روانه لیگ دسته اول می‌شود.



نماینده فوتسال قم در لیگ دسته اول در ماه‌های اخیر وضعیت مبهمی داشت و فقدان حامی مالی برای این تیم در لیگ دسته اول آینده این تیم را با اما و اگر روبرو کرده بود اما با ورود بخش خصوصی و مجموعه الماس شهر به تیمداری در فوتسال، اکنون مشکل نماینده قم در لیگ دسته اول نیز حل شده است.



تیم فوتسال الماس شهر قم قرار است به زودی سرمربی خود را برای حضور در لیگ دسته اول معرفی کند و سپس اقدام به جذب بازیکن و آغاز تمرینات نماید و این در حالی است که لیگ دسته اول فوتسال در گروه به صورت دوره‌ای و رفت و برگشت برگزار می‌شود.



آخرین باری که یک تیم از استان قم در لیگ دسته اول فوتسال حاضر بود مربوط به سال ۹۵ بود که تیم آتلیه طهران قم موفق شد با قهرمانی در لیگ دسته اول به لیگ برتر برسد و این تیم در حال حاضر با نام سوهان محمد سیما فعالیت می‌کند.