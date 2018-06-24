فقر تولید محتوای دینی مشهود است/ تدوین استراتژی راهبردی تبلیغ

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی شکری در مراسم ویژه سالگرد تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی به میزبانی شاهرود و همزمان با شامگاه شنبه، ضمن بیان اینکه امروز شکل جدیدی از ارتباطات و اطلاعرسانی پدید آمده که با گذشته متفاوت است، تأکید کرد: باید ابزار جدید اطلاعرسانی و تبلیغ موردتوجه حوزهها، تشکلهای دینی و مجامع مذهبی که سه پایگاه تبلیغ دین هستند، قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه تولید محتوای دینی دغدغههای بسیاری وجود دارد، افزود: از این حیث جامعه دچار فقر است لذا همه باید دستبهدست هم دهیم تا در عرصه تولید محتوای دینی اثرگذاری بیشتری را در جامعه شاهد باشیم.
تولید محتوای دینی جامعه را از شبهات دور میسازد
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه تولید محتوای دینی جامعه را از شبهات دور میسازد، گفت: امروز به دلیل همین نداشتن تولیدات کافی در حوزه دینی، پاسخگویی به شبهات در جامعه بهخصوص در بین نسل جوان کمی با اشکال روبرو است لیکن یکی از رسالتهای مهم تبلیغات اسلامی مقابله با همین شبهات از طریق تولید محتوا محسوب میشود.
شکری بیان کرد: در برنامههای راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی هرکجا که شاهد باشیم دستگاهی ورود کرده آن حیطه از سوی این سازمان رهاشده و به بخشی دیگر پرداخته میشود تا تمام ابعاد اطلاعرسانی و تبلیغ دین موردتوجه قرار گیرد برای مثال هشت سال از طرح گفتمانهای دینی میگذرد و امروز شاهد هستیم که آموزشوپرورش خودش مستقلاً این گفتمانها را برگزار میکند لذا سازمان تبلیغات در دیگر بخشها ورود میکند و این استراتژی راهبردی تبلیغ برای عدم موازی کاری و اتلاف هزینه است.
وی افزود: امروز با عرصه وسیعی از تهاجم دشمنان روبرو هستیم که سازمان تبلیغات اسلامی با رسالت خود یعنی تبلیغ حکیمانه دین مبین اسلام سعی در مقابله با این هجمهها دارد و لذا در همراهی با این نهاد، حوزههای علمیه، نهادهای فرهنگی و آموزشی، روحانیان و ... نیز می بایست همراه باشند تا بتوانیم در حوزه تولید محتوای دینی در مقابله با هجمه سنگین دشمنان موفق عمل کنیم.
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