حضور نماینده قم در لیگ تیراندازی با کمان مردان کشور

قدرت الله باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیئت تیراندازی با کمان استان قم از مرداد امسال در رقابت‌های لیگ تیراندازی با کمان مردان کشور تیمی تحت عنوان هیئت قم خواهد داشت و در یکی از لیگ‌های ۴ گانه شامل ریکرو مردان، ریکرو زنان، کامپوند مردان و کامپوند زنان شرکت می‌کند.



وی افزود: این تیم قرار است در بخش ریکرو مردان در لیگ حضور پیدا کند و بر اساس برنامه نخستین دیدار خود را در هفته اول این رقابت‌ها روز ۱۱ مرداد در تهران برابر تیم تیراندازی با کمان نیک خودرو برگزار خواهد کرد.



رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان قم گفت: در لیگ تیراندازی با کمان مردان در بخش ریکرو، ۹ تیم حضور دارند و مسابقات در قالب ۹ هفته و هر هفته به میزبانی تهران برگزار می‌شود که بر اساس برنامه، ۱۵ آذر، مصادف با هفته پایانی این مسابقات خواهد بود.



باقری بیان داشت: علاوه بر تیم هیئت قم، تیم‌های میعاد بروجن، هیئت کرمان، هیئت کیش، هیئت همدان، سپاهان اصفهان، پاس قوامین، نفت امیدیه و نیک خودرو در این مسابقات حضور دارند که در هر هفته یک تیم استراحت دارد.



وی عنوان کرد: قرعه استراحت تیم تیراندازی با کمان قم در لیگ برابر با هفته پنجم است ضمن این که پس از دیدار هفته اول تیم قم برابر نیک خودرو، تیم‌های پاس قوامین، هیئت همدان و میعاد بروجن حریفان بعدی تیم قم در هفته‌های دوم تا چهارم لیگ خواهند بود.