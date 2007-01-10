از اطلاع رسانی در زمینه امر به معروف نباید غافل شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله احمد محسنی گرکانی در جمع اعضای ستاد امر به معروف استان مرکزی افزود: هر برنامه ای در این زمینه باید هدفمند و کارشناسی شده باشد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تصریح کرد: امر به معروف امنیت اجتماعی را بالا می برد و آن را در جامعه پایدار می کند.

امام جمعه اراک اضافه کرد: فریضه امر به معروف باید برای رضای خدا و در مسیر اشاعه اصول و مبانی دینی باشد و در این صورت است که کار ما می تواند اثرگذاری مطلوب را داشته باشد.

وی پررنگ شدن این فریضه در مساجد،مدارس ، دانشگاهها و مجامع عمومی را خواستار شد و افزود: باید جوانان بیش از گذشته به این مهم توجه کنند و باید به آنان بیش از گذشته توجه کرد.

وی هدف دشمن از حملات فرهنگی را نسل جوان خواند و گفت: آینده در دست جوانان و نوجونان است و دشمن می خواهد با نفوذ مخرب در این قشر آینده را تباه کند.

در این نشست که استاندار و دبیر ستاد امر به معروف استان حضور داشتند بر برگزاری هرچه باشکوهتر هفته امربه معروف در استان تاکید شد.

در این جلسه مقررشد ابعاد تذکر لسانی مشخص و به اعضا اطلاع رسانی شود.