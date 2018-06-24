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۳ تیر ۱۳۹۷، ۹:۱۹

مهاجرت موضوع ویژه امروز نشست بروکسل است

مهاجرت موضوع ویژه امروز نشست بروکسل است

رهبران ۱۶ کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست ویژه امروز خود در بروکسل به طور خاص وضعیت مهاجرت را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، رهبران ۱۶ کشور اروپایی در نظر دارند در نشست ویژه امروز خود موضوع مهاجرت را مورد بررسی قرار داده تا بتوانند به راهکاری قابل اجرا دست پیدا کنند. 

در این نشست که به درخواست «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان برگزار می شود برلین نقش محوری و مدیریتی ایفا خواهد کرد. 

صدر اعظم آلمان پیش از برگزاری این نشست ابراز امیدواری کرد تا دولتمردان اروپایی بتوانند با اتخاذ راهکار اروپایی معضل و بحران مهاجرت را حل و فصل کنند. 

این روزها سیاست داخلی آلمان نیز به شدت درگیر مسئله مهاجرت است.

ایتالیا، یونان، اسپانیا و فرانسه از جمله کشورهای جنجال برانگیز بر سر مسئله مهاجرت هستند.

کد مطلب 4328791
شقایق لامع زاده

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