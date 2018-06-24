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۳ تیر ۱۳۹۷، ۹:۲۸

افغانستان خواستار ایجاد سفارت آذربایجان در کابل شد

افغانستان خواستار ایجاد سفارت آذربایجان در کابل شد

وزارت خارجه افغانستان از جمهوری آذربایجان خواست تا سفارت خود را در کابل ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، وزارت خارجه افغانستان از دولت‌ آذربایجان خواست تا برای گسترش روابط دو کشور سفارت خود را در کابل ایجاد کند.

«نصیر احمد اندیشه» معاون این وزارت در سفرش به آذربایجان گفت که وجود نمایندگان دولت باکو در کابل، برای توسعه روابط دو کشور ضروری است.

به گفته وی روابط دو کشور طی سال‌های اخیر گسترش یافته و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، می‌توان به گسترش بیشتر همکاری‌ها نائل شد.

معاون وزارت کشور افغانستان همچنین آذربایجان را از شرکای مهم افغانستان خواند و گفت که باید همکاری دو کشور در عرصه‌های مختلف به ویژه تجاری، افزایش یابد.

به گفته وی همکاری برای توسعه راههای حمل و نقل مهم است و اکنون این راهها از افغانستان آغاز شده و از طریق ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اروپا وصل می‌شود.

کد مطلب 4328795

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