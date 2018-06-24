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۳ تیر ۱۳۹۷، ۹:۲۱

ساعت اجرای نمایش «دیر راهبان» در روز چهارم تیر تغییر کرد

ساعت اجرای نمایش «دیر راهبان» در روز چهارم تیر تغییر کرد

ساعت اجرای نمایش «دیر راهبان» به کارگردانی کیومرث مرادی روز دوشنبه چهارم تیر تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، ساعت اجرای نمایش «دیر راهبان» به کارگردانی کیومرث مرادی در تالار چهارسو روز دوشنبه چهارم تیر تغییر پیدا کرد.

بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته، این اثر نمایشی روز دوشنبه چهارم تیر ساعت ۱۸:۳۰ روی صحنه می رود.

نمایش «دیر راهبان» به نویسندگی فرایرا دکاسترو و کارگردانی کیومرث مرادی با بازی رضا داودوندی، حمیدرضا رفاهی، هامون سیدی، سلمان صالحی، پانته‌آ قدیریان، محمد مسگری، میلاد معیری، محسن نوری و محمد ولی‌زادگان در تالار چهارسو به صحنه می رود.

کد مطلب 4328796
فریبرز دارایی

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