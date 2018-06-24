انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه امروز یکشنبه در ساعت ۸ صبح به وقت محلی (۹:۳۰ به وقت ایران) آغاز شد و قرار است ساعت ۵ بعد از ظهر نیز (۶:۳۰ به وقت ایران) خاتمه یابد.

انتظار می‌رود اولین نتایج که مربوط به انتخابات ریاست جمهوری است ساعت ۹ شب به وقت محلی اعلام شود.

در انتخابات امروز ۵۶ میلیون شهروند ترک در داخل کشور پای ۱۸۰ هزار صندوق رای می‌روند تا ۶۰۰ نماینده پارلمان و یک رئیس جمهور را انتخاب کنند. بیش از ۳ میلیون شهروند دارای حق رای ترکیه در خارج از کشور نیز می‌توانند آراء خود را در ۶۰ کشور جهان به صندوق‌های رای بیندازند. ائتلاف احزاب برای ریاست جمهوری و پارلمان مهم‌ترین ویژگی و تفاوت این دور از انتخابات در قیاس با دوره‌های پیشین است و برای دومین بار رئیس جمهوری به طور مستقیم از طرف رای‌دهندگان انتخاب می‌شود نه از طرف احزاب.

برای تصدی مقام ریاست جمهوری شش نامزد در این انتخابات رقابت می کنند اگر یکی از آنها بیش از ۵۰ درصد آراء را به دست آورد می تواند مقام ریاست جمهوری را از آن خود کند. در غیر این صورت انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد که تاریخ برگزاری آن هشتم ماه ژوئیه تعیین شده است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی ترکیه براین باور است که می تواند در دور اول به پیروزی برسد. اما رقیب اصلی او «محرم اینجه» از حزب جمهوریخواه خلق (CHP) مبارزه انتخاباتی موفقیت آمیزی داشته است و می تواند رقیب خطرناکی برای اردوغان به شمار آید.