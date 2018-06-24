کامران همت پور مدیر موسسه فرهنگی هنری «آوای حنانه» و مدیر فستیوال «شب های موسیقی» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سومین فستیوال «شب های موسیقی» از ۲۱ تیر تا ۹ شهریور ماه در قالب کنسرت های نواحی، اصیل ایرانی، جَز و بلوز در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

وی ادامه داد: سومین دوره فستیوال شب های موسیقی با همکاری خانه هنرمندان ایران و حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران میزبان علاقه مندان است و در این زمینه اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی همکاری شایسته ای با این فستیوال داشته است.

مدیر موسسه فرهنگی هنری «آوای حنانه» در معرفی برنامه های این دوره بیان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته روز ۲۱ تیر گروه «چریکه» به سرپرستی سلمان حسینی، روز ۲۸ تیر گروه مجید علیزاده، روز ۲۹ تیر گروه «هم نوازان عرفان» به سرپرستی حمید وجدان پاک، روز ۳ مرداد گروه اشکان ماهری، روز ۴ مرداد گروه «وِیژوان» به سرپرستی مصطفی عزیزی اجرا دارند.

وی در پایان گفت: روز ۵ مرداد گروه سبحان اکرامی، روزهای ۱۰ و ۱۱ مرداد گروه پدرام درخشانی، روز ۱۲ مرداد گروه «پلاستیکا» به سرپرستی امیراشکان غلامی، روز ۲۴ مرداد گروه علیرضا شمس اسکندری، روز ۲۶ مرداد گروه «ایده» به سرپرستی علی تفرشی، روز ۳۱ مرداد گروه پویا نیک پور، روز های ۱ و ۲ شهریور گروه «آژانس خاموش» به سرپرستی سیاوش امامی و روز های ۸ و ۹ شهریور گروه «تنبورنوازان حافظ» به سرپرستی میرفرساد ملک نیا در تالار استاد جلیل شهناز به اجرای برنامه می پردازند.