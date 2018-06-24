کتاب «واتیکان، دنیای اسلام و غرب» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «واتیکان، دنیای اسلام و غرب» نوشته سید هادی خسروشاهی از سوی انتشارات «کلبه شروق» در قم منتشر شد. خسروشاهی، نخستین سفیر ایران در واتیکان پس از انقلاب اسلامی، در این کتاب به ساختار تشکیلاتی واتیکان و روابط آن با دنیا پرداخته است.

نویسنده دغدغه‏ مند این کتاب که خود از نویسندگان باتجربه حوزه علمیه قم و از شاگردان امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی(ره) است، در این کتاب سعی کرده مخاطبان و خصوصاً نسل جوان را با سیاست ‏های واقعی واتیکان آشنا کند و از ورای آنچه سیاست ‏های صلح ‏آمیز و بشردوستانه معرفی می ‏شود، از همکاری و همسویی واتیکان با امپریالیسم و صهیونیسم پرده بردارد. کتاب «اسلام ستیزی غرب و کلیسا» و ترجمه «پژوهشی درباره انجیل و مسیح» (نوشته آیت الله کاشف الغطاء) از دیگر آثار خسروشاهی در این زمینه است.

محتوای کتاب

کتاب «واتیکان، دنیای اسلام و غرب» دارای یک مقدمه، ده بخش و در پایان هم از مجموعه ‏ای ضمیمه‏ ها، اسناد و عکس‏ های مرتبط است. آشنایی اجمالی با روش سیاسی واتیکان، روابط واتیکان، اهداف واتیکان در دنیای اسلام، واتیکان و صهیونیسم بین ‏الملل، روابط واتیکان با اسرائیل و امپریالیسم آمریکا، واتیکان از دیدگاه ما، مسئولیت واتیکان، نبرد با اسلام! واتیکان و مفهوم همزیستی مسالمت‏ آمیز، اهداف تبشیر در دنیای اسلام، سندی از کنفرانس ادینبورگ، عناوین ده بخش این کتاب هستند. مطالب این کتاب، پیش از این به صورت مقاله یا سخنرانی‏ در سال‏های گذشته با محوریت واتیکان و همکاری آن با امپریالیسم و صهیونیسم ارائه شده است و هم اکنون یک‏جا و به شکل کتابی مستقل، بدین صورت منتشر شده است.

نویسنده در فصل اول به روش سیاسی واتیکان پرداخته است. این بخش از کتاب، گزارش ارائه شده درباره واتیکان و نوع دیپلماسی و فعالیت آن در «سمینار مرکزی سرپرستان نمایندگی ‏های جمهوری اسلامی ایران در اروپا و آمریکا» در سال 1362 است ـ چنان مستند به نقد سیاست ‏های دوگانه واتیکان در برابر مسائل جهان می پردازد که انتشار آن در روزنامه‏ های همان ایام، واکنش سفیر واتیکان در تهران را به همراه داشت و این سخنان را «مقالاتی علیه واتیکان» تلقی و تعبیر نمود. در این فصل با عنوان آشنایی اجمالی با روش سیاسی واتیکان، با اشاره به تشکیلات واتیکان، آمده است: «سه ضلع تشکیل دهنده مثلث دستگاه پاپی، یعنی پاپ، دولت واتیکان و مجموعه فرهنگی، هنری کلیسای کاتولیک، همچنان پابرجا و مورد توجه انبوه مردم معتقد به کاتولیسم است. برخی از اختیارات واتیکان عبارتند از اعطای صلاحیت انحصاری به کلیسا در امر ازدواج، ممنوع شدن کشیش ها و خدمت گزاران کلیسا از اشتغال به امور دولتی، حق ضرب سکه و چاپ تمبر، و اجرای روش محرمانه برای حل و فصل مسائل حاد بین دو دولت واتیکان و ایتالیا.»

مؤلف در این کتاب با معرفی دستگاه پاپی به عنوان میانجی گر در اختلاف های بین دولت ها، می افزاید: این دستگاه تقریباً در همه دنیا نمایندگی سیاسی دارد و در سازمان ملل متحد، یونسکو و سازمان های دیگر، ناظر دائمی است.

روابط واتیکان با فاشیسم، بخش دوم این کتاب را تشکیل می ‏دهد. محور این بخش از کتاب، گزارشی کوتاه از یافته‏ های فرید لندر، اسناد تاریخ در موسسه تعلیمات عالی دانشگاه ژنو است که به هنگام نگارش پایان نامه تحصیلی ‏اش به اسنادی درباره روابط واتیکان ـ در زمان پاپ پیوس دوازدهم با هیتلر و آلمان نازی دست یافته بود. نویسنده در بخش سوم، اهداف واتیکان در دنیای اسلام را بررسی می‏ کند. وی در این فصل نگاهی به رویکرد جدید مسیحیت و واتیکان نسبت به اسلام و مسلمانان دارد و می گوید: شورای کلیساهای مسیحی جهان و انجمن روحانیون مسیحی طی قطعنامه ای، نظر خود را نسبت به مسلمانان، نه اسلام، تغییر داده و در ظاهر هوادار همزیستی مسالمت آمیز با مسلمانان گشته اند! این قطعنامه که ضمانت اجرایی آن معلوم نیست، تنها برای فریفتن مسلمانان ساده دل صادر شده و در واقع ماسکی عوام فریبانه برای توجیه کارهای آزادانه تبشیر مسیحی گری در کشورهای اسلامی است.

خسروشاهی در بخش چهارم، به روابط واتیکان و صهیونیسم پرداخته است. در بخش پنجم کتاب، روابط واتیکان با اسرائیل ذکر می‏ شود که مقاله‏ ای دیگر درباره روابط بین آنهاست و اکنون پس از گذشت سالها، اغلب پیش ‏بینی‏ های نویسنده تیزبین، درباره گسترش روابط واتیکان و اسرائیل غاصب تحقق یافته است. روابط واتیکان با امپریالیسم آمریکا، عنوان بخش ششم این کتاب است که به مناسبت سفر ریگان به واتیکان نوشته شده است.

در بخش هفتم این کتاب تحلیلی، متن گفتگوی ماهنامه Giorni 30 (سی روز در کلیسا و جهان، چاپ رم ایتالیا) با نماینده اسبق جمهوری اسلامی ایران در واتیکان می ‏آید که به مناسبت پایان مأموریت پنج ساله حضور وی در واتیکان صورت گرفته است. «مسئولیت واتیکان»، عنوان بخش هشتم این کتاب است که از تضاد عمیق سیاست ظاهری واتیکان در قبال جمهوری اسلامی با سیاست‏ های پنهانی آن خبر می ‏دهد و از موضع ‏گیری علنی کلیسا در قبال ایران اسلامی، به شدت انتقاد می‏ کند. وی معتقد است که فعالیت تبلیغاتی کلیسای کاتولیک در کشورهای اسلامی یک طرح استعماری پنهان است. پاپ ژان پل دوم را یک شخصیت جالب می داند که با پذیرش ریگان، پرز، شمیر به پیام مسیح(ع) خیانت کرد. جنگ لبنان را نیز، مبارزه عادلانه مستضعفین برای رسیدن به حق و عدالت برمی شمرد.

«نبرد با اسلام! واتیکان و مفهوم همزیستی مسالمت ‏آمیز!» عنوان بخش نهم این کتاب مقاله نویسنده در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است که نویسنده به عنوان یک فعال مسائل جهان اسلام، شعار همزیستی مسالمت ‏آمیز کلیسا با مسلمانان را نقشه تازه واتیکان برای ادامه کارهای غیر قانونی در کشورهای اسلامی و توطئه‏ ای برای جلب توجه مسلمانان بی ‏اطلاع و ساده ‏اندیش و ساده‏ دل! می ‏داند.

نویسنده در بخش آخر کتاب هم به اهداف تبشیر در دنیای اسلام می ‏پردازد که این بخش، متن سخنرانی دپیلو. آچ. تی. گاردنر در کنفرانس جهانی تبشیر است که نزدیک به نه دهه قبل در کنفرانس خاص «پدران روحانی» ایراد شده است و بر ضرورت گسترش دامنه کار مسیونرهای مذهبی در دنیای اسلام جهت تبشیر مسیحیت و مبارزه با اسلام و مسیحی کردن جهان اسلام تأکید می‏ کند.

در بخش ملحقات هم نامه ‏ها، یادداشت ‏ها و گفتگوهای مهمی ذکر شده است که مطالعه آن خالی از لطف نیست و حقایق دیگری را از روابط واتیکان با دنیای اسلام را رو می ‏کند. اسناد و عکس‏ها، پایان ‏بخش این کتاب ارزشمند تحلیلی و انتقادی هستند.

مشخصات

چاپ اوّل «واتیکان، دنیای اسلام و غرب» در 336 صفحه و در 2000 نسخه، قطع رقعی و قیمت 50000 ریال روانه بازار کتاب شده است. برای تهیه این کتاب و دیگر آثار سید هادی خسروشاهی می ‌توانید در قم به کلبه شروق واقع در ابتدای خیابان صفاییه و در تهران به فروشگاه کتاب موسسه اطلاعات واقع در خیابان انقلاب روبروی دانشگاه تهران مراجعه نمایید و یا با مرکز پخش کتب در قم به شماره تلفن ۳۷۸۳۸۱۴۴ (۰۲۵) یا سایت مرکز بررسی های اسلامی (www.iscq.ir) یا سایت پاتوق کتاب فردا (www.bookroom.ir) تماس بگیرید.