به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در خلال بررسی گزارش کمیسیون مشترک در خصوص رد لایحه اصلاح ساختار دولت، با اشاره به تذکرات متعدد نمایندگان در خصوص مشکلات ناشی از قیمت سکه و ارز و گرانی های پیش آمده اظهارداشت: قرار بود امروز صبح جلسه غیرعلنی داشته باشیم اما چون وزیر مربوطه گرفتاری داشت و نتوانست، ما آن را به تاخیر انداختیم. روز سه شنبه هم آقای جهانگیری معاون اول مسافرت است.

وی افزود: لذا با هیات رئیسه مشورت کردیم و دیدیم چون نمایندگان از هفته آینده برای سرکشی به مناطق خود می روند و با توجه به اینکه موضوع مهمی هم هست، امروز بعد از بررسی موضوع اصلاح ساختار دولت، نشست علنی را ختم می کنیم و جلسه غیرعلنی تشکیل می دهیم تا آقای جهانگیری و وزرای مربوطه هم باشند و در آنجا در خصوص مسائل کشور مباحثی را برای نمایندگان مطرح کنند.

گفتنی است، برنامه امروز مجلس در حالی تغییر کرد که رئیس مجلس حدود ۱۵ دقیقه پیش و در پاسخ به تذکر نماینده مردم بافق و مهریز روز سه شنبه را به عنوان زمان تشکیل جلسه غیرعلنی با موضوع گرانی ها اعلام کرده بود.