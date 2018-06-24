شهادت یک فلسطینی دیگر به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «اسامه خلیل ابوخاطر» معترض فلسطینی که به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در جریان تظاهرات روز جمعه با عنوان «وفا به مجروحان» در غزه به شدت مجروح شده بود به شهادت رسید.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که از آغاز تظاهرات های حق بازگشت فلسطینیان در تاریخ ۳۰ مارس تاکنون دست کم ۱۳۱ شهروند فلسطینی شهید و نزدیک به ۱۵ هزار نفر دیگر زخمی یا در اثر گاز اشک آور مسموم شده اند.

از سوی دیگر نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته به کرانه باختری یورش بردند. در جریان این عملیات نظامیان صهیونیست در کرانه باختری دست کم ۸ فلسطینی بازداشت شدند.