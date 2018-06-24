آغاز اجرای طرح کنترل و پلاک کوبی سگ های بلاصاحب در سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، سیروان غفوری اظهار داشت : یکی از معضلات سطح شهر بحث ورود سگ های بلا صاحب در محیط شهری است که مشکلات فراوانی را برای شهروندان بوجود آورده است.

وی با اشاره به اینکه عدم بموقع گذاشتن زباله توسط شهروندان در شب ها واتصال برخی روستاهای حاشیه شهرها باعث شده که در سال های اخیر تعدادسگ های بلاصاحب در سطح شهر افزایش یابد، عنوان کرد: در راستای اجرای دستورالعمل کنترل جمعیت حیوانات مزاحم شهری بویژه سگ های بلا صاحب از اواخر سال گذشته با مشارکت تعدادی از سازمانهای مردم نهاد طرح کنترل این حیوانات در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

غفوری بیان کرد: هدف از اجرای طرح کنترل جمعیت سگ های بلا صاحب آسایش شهروندان ،رفع مزاحمت این حیوانات ، ارتقاء سطح بهداشت عمومی، حذف روش های سنتی و غیر علمی و جلوگیری از انواع بیماری مسری نظیر هاری و کیست هیداتیک است.

وی از آغاز اجرای طرح کنترل و پلاک کوبی سگ های بلا صاحب در سطح شهر خبر داد و گفت : در فاز نخست این طرح در ناحیه منفصل نایسر و تعدادی از شهرکهای بهاران نظیر شهرک زاگرس ،ویلا شهر و علوم پزشکی در حال اجرا است.

غفوری عنوان کرد: در راستای اجرای این طرح سگ های بلا صاحب در مناطق ذکر شده جمع آوری شده و به پناه گاههای در نظر گرفته شده منتقل می شود.

وی اظهارداشت: پس از جمع آوری سگ های بلا صاحب نسبت به انجام واکسناسیون ( تزریق آمپول ضد هاری )، عقیم سازی ، انگل زدایی و پلاک کوبی بر روی گوش این حیونات توسط متخصصان انجام خواهد گرفت.

سرپست سازمان پسماند شهرداری سنندج ادامه داد: مکاتبات لازم برای اجرای این طرح در سایر نقاط سطح شهر هم صورت گرفته و در صورت انجام هماهنگی لازم و همکاری سایر ارگان های مرتبط این طرح در تمامی مناطق سطح شهر انجام خواهد گرفت.