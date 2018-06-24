درخواست پناهندگی بیش از هزار دیپلمات ترکیه از آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دی ولت در مطلبی اختصاصی بر اساس اعلام وزارت کشور آلمان نوشت: از دو سال گذشته تاکنون حدود ۱۱۷۷ دیپلمات، مدیر و کارمند دولتی ترکیه از کشور آلمان درخواست پناهندگی کرده اند.

دی ولت در ادامه آورده است: پس از کودتای نافرجام ترکیه دیپلمات های ترکیه از دوستی میان آنکارا- برلین بهره جسته و خواستار دریافت پناهندگی از آلمان شدند.

این در حالی است که از ماه جولای ۲۰۱۶ تا ژوئن ۲۰۱۸ میلادی ۲۹۶ نفر با پاسپورت های دیپلماتیک و ۸۸۱ کارمند دولتی با پاسپورت های خدمت درخواست پناهندگی خود را به اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان ارائه داده اند.

گفتنی است از سال ۲۰۱۶ میلادی مناسبات برلین -آنکارا به واسطه بازداشت اتباع آلمانی در ترکیه رو به سردی گراییده بود که از اواخر سال گذشته میلادی دو طرف برای بهبود روابط گامهایی برداشتند که می توان به برگزاری نشست های مشورتی مشترک در آلمان اشاره کرد.