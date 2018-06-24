اعطای مرخصی به ۷۵۰ نفر از زندانیان در استان هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری عصر شنبه در جریان این بازدید که بیش از دو ساعت به طول انجامید به همراه دیگر مسئولین قضایی استان از بخش های مختلف زندان مرکزی ازجمله واحد در دست احداث خود اشتغالی و اندرزگاه ها بازدید کرد و از نزدیک با تعدادی از مددجویان دیدار و مسائل و مشکلات آنها را جویا شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اقدامات ارزشمند صورت گرفته در حوزه های امنیتی ، عمرانی و اصلاح و تربیت مددجویان ابراز امیدواری کرد: با اولویت بندی در برنامه ها و اقدامات ؛ زمینه اصلاح و تربیت مددجویان بیش از پیش گسترش یابد و چالش های پیش رو مرتفع گردد.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به ضرورت توجه به مؤلفه های فرهنگی در اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی زندانیان اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزشی از محورهای مهم و مؤثر فعالیت های فرهنگی و تربیتی در حوزه اصلاح مددجویان است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به بخشنامه ریاست قوه قضائیه از اعطای مرخصی به 750 نفر از مددجویان ندامتگاه های استان هرمزگان به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضائیه خبر داد.

در ادامه این بازدید،حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه دیگر مسئولین قضایی در دیداری صمیمانه با مددجویان این ندامتگاه شرکت نمودند.

در جریان این دیدار حجت الاسلام والمسلمین اکبری از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات قضایی 93 نفر از مددجویان پرداخت و مسئولین قضایی استان هرمزگان نیز پس از ملاقات چهره به چهره با هریک از زندانیان و استماع درخواست های آنها دستورات لازم را در جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات مطرح شده صادر کردند.

در ادامه این بازدید علی استادی مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان هرمزگان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد،برنامه ها و دستاوردهای این اداره کل ، از توجه ویژه رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به منظور رفع مسائل و مشکلات مددجویان قدردانی کرد.

شایان ذکر است: در جریان بازدید رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از زندان مرکزی بندرعباس مرکز روان درمانی و بند پاک این ندامتگاه افتتاح و راه اندازی شد.