به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که ساعاتی قبل با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در محل اتاق بازرگانی ایران آغاز شد، گفت: اقتصاد ایران از گذشته دچار مشکلات اساسی بوده که همچنان هم وجود دارند، بر این اساس این مشکلات شامل عدم توجه واقعی و عملی به بخش تولیدی کشور، حذف کارشناسان خبره از تصمیم گیری، وجود مراکز متعدد تصمیم گیری و کنار راندن بخش خصوصی و در نهایت در نظر گرفتن منافع دلالان به جای منافع مولدان است.

وی افزود: وجود مراکز متعدد تصمیم گیری ها در برخی موارد کار را به بن بست رسانده است و اقتصاد ایران را شکننده کرده و با هر تکانه ای تحت تاثیر قرار داده است این در حالی است که تلاش تیم مذاکره کننده سایه خطرات بیشتر را از سر کشور کم کرد؛ اگرچه اقتصاد ایران همچنان وضعیت بدی دارد که با تکانه های بین المللی اوضاع بدتری را تجربه می کرد.

وی با اشاره به سخنان مهم مقام معظم رهبری در حوزه برجام خاطرنشان کرد: بدون توجه به حل مسایل و مشکلات کشور به لحاظ ساختاری نمی توان حتی در حوزه های مساعد بین المللی نیز اقتصاد شکوفایی را تجربه کرد.

به گفته شافعی، امنیت و اقتدار سیاسی کشورها در دنیا صرفا به توان نظامی نیست بلکه حوزه اقتصادی اثرگذاری بیشتری دارد؛ این در حالی است که اقتصاد ایران اکنون به شدت تحت سایه سیاسی است.

وی اظهار داشت: اکنون بزنگاه تاریخی بسیار مهمی پیش روی ایران قرار دارد و بنابراین گذر از این وضعیت می تواند آینده کشور را رقم زد؛ این در حالی است که باید از فرصت سوزی گذشته دست برداشت و شرایط را بهتر پیش برد این در حالی است که دیروقتی است که برخی مسئولان تصمیمات سختی را اتخاذ نکرده اند تا نجات بخش اقتصاد ایران شود.

رییس اتاق ایران خواستار بازگشت فضای امن در اقتصاد ایران شد و تاکید کرد: اکنون باید تصمیمات سختی گرفت و شرایط را به گونه ای متفاوت پیش برد پس در شرایط فعلی باید در برابر مضایقی که برای بخش خصوصی پیش می آید کار را برای آنها تسهیل کرده و تسهیل در برابر تحریم سرلوحه کار قرار گیرد.

وی با اشاره به پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران برای تشکیل یک نهاد فراقوه ای با حضور بخش خصوصی و اقتصاددانان گفت: این نهاد با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد.