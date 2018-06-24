ساماندهی ۶ محوطه تاریخی استان مرکزی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، سیدمحمد حسینی اظهار داشت: حفاظت از آثار تاریخی به عنوان اسنادی ماندگار برای داشتن تصویری شفاف از زندگی گذشتگان بسیار با اهمیت است. این آثار در برخی از موارد به دلیل تاریخ ساز بودن آن منطقه از ارزش مهمی برخوردارند و عدم حفاظت از آن ها ممکن است خسارات جبران ناپذیری به پیشینه این منطقه وارد سازد.

وی افزود: هم اکنون در استان مرکزی ساماندهی محوطه تاریخی خورهه محلات، تپه قلعه خلچان تفرش، انجام مطالعات سایت موزه تپه سرسختی شازند، انجام مطالعه ژئوفیزیک محوطه زلف آباد فراهان و همچنین گمانه زنی عرصه و حریم تپه سر قلعه مامونیه زرندیه درحال انجام است.

حسینی در ادامه گفت: هدف از ساماندهی این محوطه ها، حفظ و احیای آثار تاریخی، مستند سازی، کشف اطلاعات جدید و همینطور آماده سازی برای بازدید عموم است، زیرا این آثار به غیر از هویت بخش بودنشان دارای جنبه های اقتصادی از مدخل گردشگری هستند تا هم بتوان جوامع محلی اطراف آنها را از این مهم منتفع کرد و هم فازهای جدید کاوش را با آورده های اقتصادی بیشتر در دستور کار قرار داد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی با تاکید بر اینکه حفاظت از آثار تاریخی، حفاظت از هویت ملی جامعه است، گفت: باید قبل از هر مساله ای به سمت فرهنگ سازی ضرورت حفظ آثار تاریخی در میان مردم و مسئولان پیش رویم، چرا که اگر به این مهم دست یابیم دیگر با مشکلاتی از قبیل تخریب آثار تاریخی، بی اهمیتی عمومی نسبت به آنها و عدم حس تعلق اجتماعی نسبت به پیشینه خود روبرو نخواهیم بود، آن زمان است که هر فرد در جامعه، یک پاسدار میراث ملی خواهد بود.