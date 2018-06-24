برنامه تئاتر مستقل تهران اعلام شد/ از «رژه کور» تا «شیطونی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تئاتر مستقل تهران، نمایش «رژه کور» به کارگردانی علیرضا طاهری از سوم تیر ماه ساعت ۲۱ اجرای خود را در تئاتر مستقل تهران آغاز می کند. گروه هنری «دگره» این نمایش را با طراحی و کارگردانی علیرضا طاهری در تیرماه امسال روی صحنه تئاتر مستقل تهران خواهد برد.

نمایشنامه «رژه کور» با اقتباس از «اتهام به خود» اثری از پیتر هانکه نوشته شده است و طراحی و کارگردانی این نمایش بر اساس انیمیشن کوتاه «تانگو» اثری از زبینگوریبچنسکی انجام گرفته است.

محمدحسین اثنی عشری، کیمیا فرخزاد، زینب براتی، سارا حسینی، غزاله نوروزی، هدیه صدر، گیسو نوعی، عاطفه علی‌محمدی، نوشین کمالی، نادر نعمتی، وهاب عباسی، پرهام رستم‌آبادی، سینوره کفاش طلب، سحر آقاجری، نیما ملک، منصوره اسدی، ریحانه جمشیدیان، مونا طلوع مروی، امیر محمدی، مصطفی الیاسی، امیرحسین بصیر، علی شجره، تندیس احمدوند، فاطمه معتبرزاده، پارمیدا صفدری، سارا صبری، کوشا ابراهیمی، ملیکا حسین‌پور و الهه نورانی در این تئاتر به ایفای نقش می‌پردازند.

«شیطونی» تمدید شد

همچنین نمایش «شیطونی» به نویسندگی و کارگردانی مهدی کوشکی به مدت ۱۵ اجرای دیگر یعنی تا ۱۵ تیرماه تمدید شد.

در این نمایش مهدی کوشکی، شهروز دل افکار، الهام جدی، دریا یاسری، حسین برفی نژاد ایفای نقش می کنند.