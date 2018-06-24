وزیر دفاع اتریش: مرزهای اروپایی نیاز به سربازان بیشتری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماریو کوناسک» وزیر دفاع اتریش در گفتگو با روزنامه ولت ام زونتاگ با اشاره به ورود غیرقانونی مهاجران به کشورهای اروپایی اظهار داشت: نگهبانی از مرزهای اتحادیه اروپا امر خطیری است که نیاز به بذل توجه بیشتری دارد.

وی در ادامه افزود: از اتحادیه اروپا تقاضا دارم علاوه بر تمدید حضور سربازان در مرزهای اروپایی افزایش تعداد آنها را نیز در برنامه های خود جای دهد، زیرا حراست از مرزهای اروپایی به خصوص در شرایط کنونی نیاز به نیروهایی ویژه و با تعداد بالا به طور خاص در حوزه بالکان، مرز ایتالیا و یونان دارد.

وزیر دفاع اتریش همچنین خاطرنشان کرد: اتریش در نظر دارد پس از آغاز ریاست دوره ای بر اتحادیه اروپا پیشنهادی مبنی بر گردهمایی و نشست ویژه وزرای دفاع کشورهای عضو مطرح خواهد کرد. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته و در صورت توافق اعضا این نشست اواخر ماه آگوست برگزار خواهد شد.