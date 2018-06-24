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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۹

تبعات اجرای سیاست مهاجرتی برای سندرز

سخنگوی کاخ سفید را از رستوران بیرون کردند

سخنگوی کاخ سفید را از رستوران بیرون کردند

هر چند «ترامپ» دستور پیوستن خانواده های جدا شده از یکدیگر به موجب اجرای سیاست جدید مهاجرتی را صادر کرده اما با این وجود خشم مردم آمریکا از آن تصمیم همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید با انتشار پیامی در توئیتر از ادامه خشم مردم آمریکا از سیاست مهاجرتی جدید خبر داد.

به موجب این سیاست جدید، افرادی که به صورت غیرقانونی از مرز مکزیک وارد آمریکا می شوند، نیروهای امنیتی آمریکا اقدام به جداسازی کودکان از والدین کرده و آنها را به صورت جداگانه در قفس های مخصوص به صورت بازداشت نگه می دارند.

بر اساس توئیت سندرز، وی شب گذشته وقتی برای صرف غذا به رستورانی در لگزینگتون (لکسینگتون) ویرجینیا رفته بود با واکنش مالک این مکان مواجه شده و وی از سخنگوی کاخ سفید خواسته تا این محل را ترک کند.

در یک هفته گذشته و در پاسخ به جداسازی کودکان از والدینشان توسط دولت ترامپ در مرزها، یک مشتری در رستورانی مکزیکی «استیون میلر» مشاور سیاسی ترامپ را فاشیست خطاب کرده و «کریستن نیلسن» وزیر امنیت داخلی آمریکا، هم در رستورانی در واشنگتن با شعار معترضان روبرو شد.

کد مطلب 4328896
عبدالحمید بیاتی

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