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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶

از دقایقی پیش با حضور جهانگیری؛

نشست مجلس برای بررسی گرانی‌ها «غیرعلنی» شد

نشست مجلس برای بررسی گرانی‌ها «غیرعلنی» شد

نشست مجلس از دقایقی پیش با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور غیرعلنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که از صبح امروز و به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس آغاز شده بود پس از تعیین تکلیف لایحه اصلاح ساختار دولت، از دقایقی پیش غیرعلنی شد.

نشست غیرعلنی مجلس ابتدا قرار بود روز سه شنبه هفته جاری و با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شود تا نمایندگان به بررسی گرانی های پیش آمده و به ویژه پس از نوسانات سکه و ارز بپردازند اما بر اساس اعلام رئیس مجلس به دلیل مسافرت معاون اول رئیس جمهور در روز سه شنبه این جلسه غیرعلنی به امروز موکول شد و نمایندگان از دقایقی پیش با حضور واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور و حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور وارد جلسه غیرعلنی شدند.

تا لحظه خروج خبرنگاران از صحن علنی مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن مجلس حضور نیافته بود.

پیش بینی می شود این نشست غیرعلنی تا اذان ظهر ادامه داشته باشد.

کد مطلب 4328899

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