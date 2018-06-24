جزئیات آزمون دانشنامه دندانپزشکی کودکان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان آزمون دانشنامه و گواهینامه دندانپزشکی رشته کودکان باید توجه داشته باشند که ارائه لاگ بوک و مدارک لازم در زمان آزمون الزامی است.

همراه داشتن Log Book برای دستیاران ورودی ١٣٩۴ که نشان دهد در سال های تحصیلی ۹۵-۹۴، ۹۶-۹۵ و ۹۷-۹۶ چه بیمارانی را در چه تاریخی و تحت راهنمایی کدام استاد درمان کرده اند، الزامی است. Log Book باید به تائید مدیر و سرپرست تخصصی گروه کودکان آن دانشکده رسیده باشد.

همراه داشتن یک Case درمان شده با مدارک کامل شامل فوتوگرافی، رادیوگرافی، Cast و غیره که از نظر دشواری یا جالب بودن در حد دوره های تخصصی باشد، الزامی است. این Case می تواند درمان کامل یک بیمار به صورت Full Mouth بوده یا شامل یک Procedure اختصاصی (در حد دانشجوی سال سوم تخصصی ) باشد.

دستیاران ضرورت دارد تا خلاصه ای از Case خود را در ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه در قالب فرمت اعلام شده تا تاریخ اول مرداد ۹۷ به ایمیل هایی که در اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است ارسال کنند.

دستیاران پس از قبولی در آزمون کتبی و در زمان مراجعه جهت آزمون شفاهی، Log Book ها و document های پژوهشی خود را نیز به همراه داشته باشند.

Log Book ها پس از ارزیابی توسط هیات ممتحنه و در پایان امتحانات شفاهی به داوطلبان عودت داده خواهد شد.

دستیارانی که در سال یا سال های گذشته در آزمون شفاهی نمره قبولی را کسب نکرده و برای بار دوم در آزمون شفاهی شرکت می کنند نیازی به همراه داشتن Log Book ندارند.

برنامه آزمون شفاهی در دو روز برگزار خواهد شد.

در روز اول، ارزیابی شامل: تشخیص و طرح درمان از طریق نشان دادن اسلاید و یا ایستگاه های طراحی شده بوده و تا حد امکان، ارزیابی مهارت های عملی در ارتباط با دندانپزشکی کودکان است.

در روز دوم هر داوطلب ١۵ دقیقه فرصت خواهد داشت تا گزارشی از case خود را ارائه کرده، به سئوالات مطرح شده از طرف ممتحن یا ممتحنین پاسخ دهد.

در محل امتحان جهت نشان دادن اسلایدهای تهیه شده وجود خواهد داشت اما دستیاران می توانند لپ تاپ شخصی خویش را نیز به همراه داشته و از آن جهت ارائه case خود استفاده کنند.

در خصوص ریفرانس های رشته کودکان و در مورد مجلات نیز سئوالات از مقالاتی خواهد آمد که اولا موضوع آن در ارتباط با رشته کودکان بوده و همچنین نویسنده اول یا مسئول آن نیز متخصص دندانپزشکی کودکان باشد.