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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

شکست تیم ملی بسکتبال مقابل صربستان

شکست تیم ملی بسکتبال مقابل صربستان

تیم ملی بسکتبال نتیجه دومین دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی صربستان در اردوی آماده سازی این کشور را همچون دیدار اول واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال که در اردوی آماده سازی صربستان به سر می برد، چهارمین دیدار تدارکاتی خود در این کشور را برابر تیم ملی صربستان برگزار کرد و طی آن با نتیجه ۸۵ به ۶۲ متحمل شکست شد. 

این دومین دیدار تیم ملی بسکتبال مقابل تیم ملی صربستان در اردوی آماده سازی بلگراد بود. ملی پوشان ایران در نخستین دیدار هم برابر تیم ملی صربستان متحمل شکست شده بودند. آنها طی دو دیدار برابر تیم های باشگاهی صربستان هم به برتری دست یافته بودند. 

پنجره سوم رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ چین و بازی های آسیایی دو رویدادی است که تیم ملی بسکتبال برای حضور در آنها آماده می شود. 

کد مطلب 4328914
زینب حاجی حسینی

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