به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست لیگ وزنه برداری جوانان و بزرگسالان باشگاههای کشور به صورت همزمان و همچنین رکوردگیری نهایی ملی‌پوشان بزرگسال برای شناخت ترکیب اصلی این تیم برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اندونزی، طی ۳ روز ( ۴، ۵ و ۶ تیرماه) در تالار وزنه برداری مجموعه ورزشی آزادی تهران (سالن ایرانیان) برگزار می شود.



لیگ برتر وزنه برداری جوانان امسال با حضور ۱۰ تیم (تعاونی انقلاب شهریار، شرکت ملی حفاری اهواز، کوثر ساری، مناطق نفت خیز جنوب خوزستان، نفت و گاز مسجدسلیمان، نور همدان، نیروی زمینی ارتش،نیروی هوایی عقاب، هیئت وزنه برداری استان آذربایجان غربی و هیئت وزنه برداری البرز) در دو هفته و رقابت ۸ تیم بزرگسال (بیمه رازی، تعاونی انقلاب شهریار، رعد پدافند، شرکت ملی حفاری اهواز، مناطق نفت خیز جنوب خوزستان، نور همدان، نیروی زمینی ارتش و نیروی هوایی عقاب) در ۴ هفته انجام خواهد شد.



مسابقات هفته اول لیگ برتر جوانان و بزرگسالان از ساعت ۹ صبح دوشنبه ۴ تیرماه با رقابت وزنه برداران دسته ۵۶ کیلوگرم آغاز می شود.