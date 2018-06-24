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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۲

سید محمود میر لوحی مطرح کرد؛

در شرایط امروز اصناف بیش از گذشته در کنار مردم باشند

در شرایط امروز اصناف بیش از گذشته در کنار مردم باشند

رییس کمیته اقتصادی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در شرایطی که ارزش پول ملی در حال کاهش است و فشار بی‌رحمانه ای به مردم وارد آمده، می طلبد اصناف به مانند گذشته و حتی بیشتر در کنار مردم باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود میر لوحی در هفتاد و یکمین جلسه شورا اظهار کرد: امروز فرصت طلبان داخلی در کنار دشمنان خارجی  دارند پمپاژ یاس و ناامیدی می کنند و تذکر من به وزارت دارایی و اقتصاد است؛ گرچه آنها دارند تلاش می‌کنند ولی باید جریان به گونه ای باشد که در این شرایط کارگر باشد ولی داریم می بینیم گرانی های اخیر، افزایش قیمت طلا و کاهش ارزش پول ملی خانواده ها را تحت فشار بی رحمانه ای قرار داده است.

وی ادامه داد: از اصناف انتظار داریم با انصاف بیشتر در کنار مردم باشند و اجازه ندهند این ناهنجاری ها به اقتصاد کشور ضربه بزند.

میر لوحی گفت: ما توانستیم در صادرات غیر نفتی به تراز مثبت برسیم ولی شاهدیم به نحو بی رحمانه ای جیب مردم خالی می شود؛ لذا ساز و کار مناسب تری باید تمهید شود تا به کاهش صف های خرید دلار و ساماندهی  بنگاه های خرید اتومبیل بیانجامد.

رییس کمیته اقتصادی شورای اسلامی شهر تهران افزود: کاسبان همیشه حبیب خدا بودند و الان هم اصناف حبیب الله باشند.

کد مطلب 4328937
نورا حسینی

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