در شرایط امروز اصناف بیش از گذشته در کنار مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود میر لوحی در هفتاد و یکمین جلسه شورا اظهار کرد: امروز فرصت طلبان داخلی در کنار دشمنان خارجی دارند پمپاژ یاس و ناامیدی می کنند و تذکر من به وزارت دارایی و اقتصاد است؛ گرچه آنها دارند تلاش می‌کنند ولی باید جریان به گونه ای باشد که در این شرایط کارگر باشد ولی داریم می بینیم گرانی های اخیر، افزایش قیمت طلا و کاهش ارزش پول ملی خانواده ها را تحت فشار بی رحمانه ای قرار داده است.

وی ادامه داد: از اصناف انتظار داریم با انصاف بیشتر در کنار مردم باشند و اجازه ندهند این ناهنجاری ها به اقتصاد کشور ضربه بزند.

میر لوحی گفت: ما توانستیم در صادرات غیر نفتی به تراز مثبت برسیم ولی شاهدیم به نحو بی رحمانه ای جیب مردم خالی می شود؛ لذا ساز و کار مناسب تری باید تمهید شود تا به کاهش صف های خرید دلار و ساماندهی بنگاه های خرید اتومبیل بیانجامد.

رییس کمیته اقتصادی شورای اسلامی شهر تهران افزود: کاسبان همیشه حبیب خدا بودند و الان هم اصناف حبیب الله باشند.