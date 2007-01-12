به گزارش خبرنگار مهر از اراک ، عبدالله سهرابی در حاشیه بازدید خود از پروژه های جهادکشاورزی استان مرکزی با اشاره به این که استان مرکزی پنج درصد نیازهای کشاورزی کشور را تامین می کند، گفت: این در حالی است که استان مرکزی دو درصد جمعیت کشور را درخود جای داده است .
وی با تقدیر از تلاش کشاورزان استان مرکزی افزود: باوجود این که استان مرکزی یک استان صنعتی است اما سابقه و پتانسلهای مناسبی درتولید محصولات کشاورزی دارد که می توان با تقویت آنها بستر مناسبی را برای اشتغالزایی در استان فراهم کرد .
وی با مثبت خواندن اعتبارات تخصیص یافته بنگاههای زودبازده اقتصادی برای انجام پروژه های کشاورزی دراستان ، گفت: ۲۷درصد از مجموع 400 یلیارد تومان تسهیلات زودبازده استان بهبخش کشاورزی اختصاص یافته است .
سهراب تصریح کرد:همچنین درسال جاری فروش محصولات کشاورزی استان مرکزی به 759 میلیارد تومان رسیده است و پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال افزایش یابد .
وی با اشاره به این که حمایت ازفارغ التحصیلان دانشگاهی بهویژه دربخش کشاورزی ازبرنامه های دولت است ، اضافه کرد: اصلاح و حمایت ازبخش کشاورزی ، تقویت بهره وری وارتقای سازهها وامکانات گلخانهای ازجمله برنامههای این بخش است .
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