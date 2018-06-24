خودروی لوکس تویوتا پس از ۲۱ سال آپدیت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، نسل جدید خودرویToyota Century پس از ۲۱ سال شاهد نخستین آپدیت بزرگ خود خواهد بود.

این خودروی ۵۰ ساله لوکس با قیمت ۱۹میلیون ۶۰۰هزار ین (حدود ۱۷۸ هزار دلار) عرضه می شود.

Century شبیه رولزرویس یا مرسدس میباخ است. به عبارت دیگر خودرو با توجه به راحتی صندلی های عقب طراحی شده است.

درهمین راستا نسل سوم خودروهای Century نیز با توجه به فراهم کردن راحتی بیشتر در صندلی های عقب طراحی شده است.

سقف خودروی جدید طوری طراحی شده تا فضای بیشتری برای سر مسافر ایجاد شود. اندازه مرکز چرخ های خودروی نیز ۶۵ میلی متر خواهد بود، تا فضای پای بیشتری داخل خودرو ایجاد شود.

علاوه بر تمام این موارد یک صندلی ماساژ، مکانی برای قرار دادن پا، تلویزیون ۱۲ اینچی و یک نمایشگر لمسی ۷ اینچی در کنسول وسط خودرو قرار داده شده اند.

Century جدید یک خودروی هیبریدی است که ترکیبی از موتورهای الکتریکی و موتور ۸ سیلندر ۵ لیتری دارد. به گفته تویوتا چنین ترکیبی از سروصدا می کاهد و در مصرف سوخت صرفه جویی می کند.