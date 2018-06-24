۳ هزار روستای فاقد شبکه آبرسانی در ایرانشهر وجود دارد

محمدنعیم امینی فرد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت：تعداد ۳ هزار روستای فاقد شبکه آبرسانی در حوزه ایرانشهر وجود دارد که در حال حاضر به ۲ هزار روستا به شکل سقایی آبرسانی می شود که در این خصوص دیدارهای متعددی با وزیر نیرو داشته ام و مقرر شد که کارگروه های ویژه ای در این خصوص تشکیل شود.



وی افزود： مقرر شده با اعتبارات اورژانسی مدیریت بحران تعدادی تانکر در اختیار آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان قرار گیرد و برای حل مشکلات آب در روستاها اقداماتی جدی شود.



وی در خصوص امکانات ورزشی در شهرستات ایرانشهر هم تصریح کرد： کار احداث دهکده ورزشی در شهرستان ایرانشهر در دست پیگیری است و با وجود پتانسیل های فراوان ورزشی در این شهرستان باید فضاهای ورزشی جدیدی ایجاد شود.



نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسلامی بیان کرد： بیکاری جوانان تحصیل کرده یکی دیگر از مشکلات کشور است که در این شهرستان نیز وجود دارد و تلاش ما برای جذب اعتبارات در بخش اشتغال است.



وی ادامه داد: در همین راستا ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار به این موضوع اختصاص داده شده که تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.