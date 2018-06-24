مدیرعامل بانک خصوصی متعلق به کلان شهرها زودتر انتخاب شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژادبهرام روز یکشنبه پیش از شروع هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران افزود: بانک خصوصی متعلق به کلان شهرهای کشور توسط سرپرست اداره می شود و در جلسه امروز صبح با شهردار تهران به افشانی پیشنهاد داده شد تا اعضای هیات مدیره لیست مدیران عاملان پیشنهادی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند تا هر چه زودتر مدیرعامل جدید انتخاب شود.

وی ادامه داد: همچنین در مورد تدوین برنامه سوم توسعه شهرداری تهران با شهردار هم اندیشی شد و به نظر می رسد این موضوع به زمان بیشتری احتیاج دارد.

نژادبهرام در پاسخ به این سوال که آیا در این جلسه در خصوص تغییرات احتمالی در شهرداری صحبتی شد؟ خاطرنشان کرد: در این خصوص بحثی نشد.