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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۸

مدیرعامل بانک خصوصی متعلق به کلان شهرها زودتر انتخاب شود

مدیرعامل بانک خصوصی متعلق به کلان شهرها زودتر انتخاب شود

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به جلسه هم اندیشی اعضای شورا با شهردار گفت: در این جلسه در خصوص انتخاب هر چه زودتر مدیرعامل این بانک خصوصی بحث و گفتگو شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژادبهرام روز یکشنبه پیش از شروع هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران افزود: بانک خصوصی متعلق به کلان شهرهای کشور توسط سرپرست اداره می شود و در جلسه امروز صبح با شهردار تهران به افشانی پیشنهاد داده شد تا اعضای هیات مدیره لیست مدیران عاملان پیشنهادی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند تا هر چه زودتر مدیرعامل جدید انتخاب شود.

وی ادامه داد: همچنین در مورد تدوین برنامه سوم توسعه شهرداری تهران با شهردار هم اندیشی شد و به نظر می رسد این موضوع به زمان بیشتری احتیاج دارد.

نژادبهرام در پاسخ به این سوال که آیا در این جلسه در خصوص تغییرات احتمالی در شهرداری صحبتی شد؟ خاطرنشان کرد: در این خصوص بحثی نشد.

کد مطلب 4328960
نورا حسینی

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