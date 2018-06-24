علی جان صادق پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه استفاده از برنامه‌های فرهنگی برای تغییر روش زندگی و برخی ارزش گذاری‌ها بسیار مؤثر است، اظهار کرد: به مناسبت هفته صرفه‌جویی در مصرف آب برنامه‌های فرهنگی گوناگونی در نظر گرفته شده که در این راستا می‌شود به تبلیغات محیطی متنوع در سطح استان قم اشاره کرد.

وی با تأکید بر اینکه اجرای برنامه‌های فرهنگی می‌تواند تأثیر مثبتی در مقوله صرفه‌جویی مصرف آب داشته باشد، گفت: در این راستا توسط هنرمندان قمی نمایش‌های خیابانی با مضمون صرفه‌جویی در مصرف آب در بوستان‌ها اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم از اجرای برنامه‌های تشویقی برای برخی مشترکین خبر داد و تصریح کرد: از مشترکینی که در زمینه صرفه‌جویی در مصرف آب به صورت مثبت اقدام کرده‌اند به عنوان الگو و نمونه به مردم معرفی می‌شوند.

صادق پور در ادامه از برگزاری همایش حامیان آب در قم خبر داد و گفت: این همایش به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی به شمار می‌رود که در آخرین روزهای تیرماه یا نخستین روزهای مردادماه با حضور مقامات ملی و استانی به همراه ۲ هزار نفر از حامیان آب در ورزشگاه حیدریان برگزار می‌شود.

اجرای ۷۵۰ نمایش آموزشی و ترویجی در مدارس

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای ۷۵۰ نمایش آموزشی و ترویجی در مدارس ابتدایی استان قم خبر داد و بیان کرد: این برنامه آموزشی و ترویجی در طول سال تحصیلی در مدارس اجرا شد تا دانش آموزان با مفاهیم صرفه‌جویی در آب آشنا شده و به عنوان حامیان آب به دوستان و افراد خانواده خود آموزش داده و مراقب مصرف بهینه آب باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به طرح‌های شرکت آب و فاضلاب استان قم برای صرفه‌جویی در مصرف آب تصریح کرد: با اجرای قانون استفاده بهینه از آب، طرح استفاده از آب خاکستری در شهر قم مورد پیگیری قرار می‌گیرد که با اجرای این طرح آب خاکستری برای آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صادق پور همچنین وضعیت اجرای شبکه فاضلاب در شهر قم را مورد توجه قرار داد و گفت: اجرای شبکه فاضلاب در دو منطقه ۳ و ۶ در حال تکمیل است که با تکمیل شدن شبکه فاضلاب بسیاری از مشکلات ساکنین این مناطق را برطرف می‌کند.

احداث نیروگاه‌های خورشیدی و برقابی در قم

وی در بخش پایانی سخنان خویش از پی گیری شرکت آب و فاضلاب استان قم برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی خبر داد و مطرح کرد: با بهره گرفتن از بخش خصوص نیروگاه‌های خورشیدی و برقابی در استان قم احداث می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم خاطرنشان کرد: برخی تجهیزات موجب کاهش مصرف آب می‌شود که در این راستا از مشترکان درخواست داریم با سامانه ۱۲۲ ارتباط برقرار کنند و درخواست تجهیزات کاهنده را اعلام کنند که با بهره‌گیری از این تجهیزات آب بهای مشترکین با کاهش مواجه خواهد شد.