دوره آموزش مجازی جریان شناسی ایران معاصر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزش مجازی جریان شناسی ایران معاصر توسط موسسه آفاق حکمت برگزار می شود.

محورهای این دوره آموزشی شامل مشروطه و انقلاب اسلامی، اقتصاد و توسعه، سینما، ادبیات و مطبوعات، احزاب و گروه های سیاسی، روشنفکری و سنت گراها، حوزه و روحانیت، فرق و مذاهب، نظام سلطه و استعمار و چشم انداز فرهنگی و اجتماعی آینده ایران می شود.

اساتید این دوره افرادی چون حمید پارسانیا، عادل پیغامی، موسی فقیه حقانی، رضا امیرخانی و … می شوند.

مهلت ثبت نام تا پایان بهار ۹۷ اعلام شده و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره ۰۹۱۰۹۹۸۸۱۱۳ تماس بگیرند.