  1. استانها
  2. فارس
۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس:

فلسفه تبلیغات اسلامی توسعه گفتمان دینی و آزاداندیشی است

فلسفه تبلیغات اسلامی توسعه گفتمان دینی و آزاداندیشی است

شیراز _ مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس گفت: فلسفه سازمان تبلیغات اسلامی توسعه گفتمان دینی و آزاداندیشی است که در این راستا تبلیغات اسلامی فارس آماده همکاری با دانشگاه و حوزه های علمیه است.

به گزارش حبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق مهرابی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: منطقه جنوب کشور مدیون مرحوم آیت الله العظمی ملک حسینی است که افتخار جهان تشیع بود.

وی ادامه داد: باور دارم که کار فرهنگی زمان قابل گزارش است که نمود اجتماعی در جامعه داشته باشد و گاهی هم چون نمود ندارد به نظر می رسد که کاری نشده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: تبلیغات اسلامی با انگیزه های دینی و معنوی کار می کند و با ۳۱ اداره بزرگترین اداره تبلیغات اسلامی در کشور است و ۷۸۰۰ هیات مذهبی، ۸ هزار کانون مداهان نیز در فارس فعال است.

حجت الاسلام مهرابی افزود: گاهی نگاه مسئولین به این سازمان معنا دار نیست در حالیکه فلسفه کار سازمان در حوزه های فرهنگ دینی، گفتمان و آزاد اندیشی است.

وی تاکید کرد: در حوزه هنری فارس نیز کارهای بزرگ بنیادی و محتوایی انجام می شود.

کد مطلب 4328974

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها