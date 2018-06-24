فلسفه تبلیغات اسلامی توسعه گفتمان دینی و آزاداندیشی است

به گزارش حبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق مهرابی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: منطقه جنوب کشور مدیون مرحوم آیت الله العظمی ملک حسینی است که افتخار جهان تشیع بود.

وی ادامه داد: باور دارم که کار فرهنگی زمان قابل گزارش است که نمود اجتماعی در جامعه داشته باشد و گاهی هم چون نمود ندارد به نظر می رسد که کاری نشده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: تبلیغات اسلامی با انگیزه های دینی و معنوی کار می کند و با ۳۱ اداره بزرگترین اداره تبلیغات اسلامی در کشور است و ۷۸۰۰ هیات مذهبی، ۸ هزار کانون مداهان نیز در فارس فعال است.

حجت الاسلام مهرابی افزود: گاهی نگاه مسئولین به این سازمان معنا دار نیست در حالیکه فلسفه کار سازمان در حوزه های فرهنگ دینی، گفتمان و آزاد اندیشی است.

وی تاکید کرد: در حوزه هنری فارس نیز کارهای بزرگ بنیادی و محتوایی انجام می شود.