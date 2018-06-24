به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، صندوق بینالمللی پول اعلام کرد تنشهای مداوم حول تجارت بینالملل، درحال تبدیل شدن به بزرگترین ریسک برای منطقه یورو است.
کریستن لاگارد، رئیس صندوق بینالمللی پول، در لوکزامبورگ به خبرنگاران گفت که هرچند در سال ۲۰۱۷ منطقه یورو از رشد اقتصادی بالاتر از حد پتانسیل لذت برد اما این حسوحال خوب در حال حاضر در حال افول است. او اضافه کرد احتمال این وجود دارد که این صندوق در ماه جولای پیشبینی خود از اقتصاد اروپا را اندکی کاهش دهد.
طبق گفته لاگارد، این صندوق انتظار ندارد که کند شدن اقتصاد اروپا شدید باشد، چراکه سیاستگذاری پولی اروپا همچنان از رشد اقتصادی در ۱۹ دولت عضو حمایت خواهد کرد، اما لاگارد اعتقاد دارد که یک سری ریسک اقتصادی، اروپا را تهدید میکنند که اولین آنها تنشهای تجاری هستند.
لاگارد با اشاره به اقدامات رییسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، میگوید: در بالای لیست ریسکها، به وضوح مجموعه تنشهای تجاری قرار دارند که با افزایش تعرفه بر فولاد و آلومینیوم، آغاز شدهاند.
لاگارد به سیانبیسی گفت: مساله تاثیر مستقیم بر اقتصاد کلان مطرح نیست، چراکه این تاثیر در حد 0.1 درصد خواهد بود. اما مساله اصلی تاثیر تنشها بر حس اعتماد است. این ما را بسیار نگران میکند که ادامه این روند به اعتماد آسیب بزند و روابط شرکای تجاری را خدشهدار کند. آن وقت است که ما راجع به تاثیرات بزرگتر بر اقتصاد کلان صحبت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: نگرانی ویژه من همچنین کشورهای فقیری هستند که در چند سال اخیر از بهبود رشد اقتصادی بهره بردهاند و حالا دوباره قیمت کالاها در حال بالا رفتن است و این به شدت برای آنها حائز اهمیت است. حتی در کشورهای پیشرفته نیز، همیشه مردم فقیر هستند که از نتایج موانع تجاری یا تعرفه، بیشترین آسیب را میبینند.
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