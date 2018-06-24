به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت زنده‌یاد داریوش شایگان، اندیشمند برجسته معاصر پنجشنبه ۷ تیر ساعت ۱۸ در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در این مراسم رضا داوری اردکانی، غلامحسین ابراهیمی دینانی، غلامرضا اعوانی، محمد صنعتی و آیدین آغداشلو به سخنرانی خواهند پرداخت.

داریوش شایگان متولد سال ۱۳۱۴ در تهران بود. او در تهران به مدرسه کاتولیک «سن‌لویی» که درس‌هایش به زبان فرانسه تدریس می‌شد رفت. بعد از آن برای تحصیل به خارج از کشور رفت و با اخذ درجه دکتری در رشته هندشناسی در سال ۱۳۴۷ به ایران بازگشت و به تحقیقات خود درباره ادیان به‌ویژه ادیان هندی ادامه داد که حاصل آن کتابی دوجلدی بود به نام «ادیان و مکتب‌های فلسفی هند» که از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شد.

دو کتاب «آسیا در برابر غرب» و «بت‌های ذهنی و خاطره‌های ازلی» از مهم‌ترین آثار شایگان هستند.

«تصوف و هندوئیسم» (آیین هندو و عرفان اسلامی بر مبنای کتاب مجمع البحرین نوشته داراشکوه ترجمه به فارسی توسط جمشید ارجمند)، «افسون‌زدگی جدید، هویت چهل‌تکه و تفکر سیار» ترجمه فاطمه ولیانی، «بینش اساطیری» (نشر اساطیر)، «پنج اقلیم حضور» (نشر فرهنگ معاصر)، «در جستجوی فضاهای گمشده» (نشر فرزان روز) و «نگاه شکسته» ترجمه علیرضا منافزاده (نشر فرزان روز) از دیگر آثار او به شمار می‌رود.

داریوش شایگان ۲ فروردین سال جاری در سن ۸۳ سالگی از دنیا رفت.

علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند پنجشنبه ۷ تیر از ساعت ۱۸ به سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.