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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۷

ویژه زمستان ۱۳۹۶؛

شماره اول از دور جدید فصلنامه «حوزه» به چاپ رسید

شماره اول از دور جدید فصلنامه «حوزه» به چاپ رسید

شماره اول از دور جدید فصلنامه تحلیلی انتقادی «حوزه» ویژه زمستان ۱۳۹۶ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره اول از دور جدید فصلنامه تحلیلی انتقادی «حوزه» ویژه زمستان ۱۳۹۶ منتشر شد.

این مجله به مدیرمسئولی سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سردبیری عبدالرضا ایزدپناه منتشر شده است.

عنوان پرونده این شماره «حوزه» «پرسش‌های مجتهد شبستری بر میز تامل» است که شامل یک بخش با عنوان درآمد و مطالبی با عناوین دو راهبرد به احکام اجتماعی شریعت از حسین واله، مروری انتقادی بر قرآن شناسی مجتهد شبستری از احمد واعظی، امکان و امتناع پژوهش در حوزه؛ در گفتگو با حجت الاسلام نجف لک زایی، حوزه باید هم زمان سه وظیفه حفظ، ترمیم و بالندگی را عهده‌دار باشد از علیرضا پیروزمند و حوزه علمیه و روحانیت در آینه پیمایش سرمایه اجتماعی از مهدی مولایی آرانی است.

این شماره از نشریه «حوزه» در ۱۲۰ صفحه و به قیمت ۵۰۰۰ تومان عرضه شده است.

کد مطلب 4328993

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