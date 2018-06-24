طهمورث الیاسی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مود آخرین وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام ظهار داشت: باید تلاش کنیم تا پروژه‌های نیمه‌تمام که سرمایه‌های ملی هستند زودتر به بهره‌برداری برسد و در دایره سرویس و خدمات‌دهی قرار بگیرد.

وی افزود: با دستگاه‌های اجرایی نشست‌هایی رو برگزار کردیم و تاکید هم داشتیم که اولویت را به مطالبات پیمانکاران بدهند، چون برخی از پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند، اما هنوز مطالبات پیمانکاران پرداخت نشده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه تسویه مطالبات و باقی نماندن دیون برای دستگاه‌ها و تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام را از شروط شروع پروژه‌های جدید عنوان کرد و گفت: در این صورت دستگاه‌های اجرایی پیشنهاداتشان را مطرح می‌کنند و این پیشنهادات در کمیته‌ای متشکل از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، معاون امور عمرانی استاندار و نماینده دستگاه اجرایی بررسی می‌شود و در صورت موافقت کمیته پروژه جدید شروع می‌شود.

الیاسی تصریح کر: حتی‌الامکان پروژه جدید نخواهیم داشت، اما پروژه‌های نیمه‌تمامی هست که اولویتشان را از دست داده‌اند و دستگاه‌ اجرایی در مورد آنها باید تصمیم بگیرد که یا آنها را بفروشد و درآمد آنرا به خزانه معین استان واگذار کند و یا در سازو کار دیگری با مشارکت بخش خصوصی پروژه‌ها را تکمیل کند و بهره برداری برساند و منافع آنرا به مدت معینی به بخش خصوصی واگذار کند.

وی در مورد تعداد این پروژه‌های نیمه‌تمام و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آنها نیز گفت: ۶۵۰ پروژه نیمه‌تمام داریم و ۹۳۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های نیمه‌تمام استانی اعتبار نیاز داریم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه افزود: تعدادی از این پروژه‌ها مربوط به اجرای طرح‌های هادی است که مربوط به ۱۵۰ روستای بالای ۲۰ خانوار است و تعداد ۷۰ مورد هم مربوط به کانوه‌ها و مجتمع‌های فرهنگی است که رقم قابل توجهی نیست.

الیاسی با بیان اینکه حدود ۴۶۰ پروژه از مجموع پروژه‌های نیمه‌تمام به متوسط اعتبار بیش از ۲ میلیارد تومان نیاز دارد، تصریح کرد احساس می کنیم با تمرکز روی این پروژه‌ها شفاف‌سازی در این زمینه ایجاد شده و پروژه‌ها به صورت موردی قابل پیگیری است.