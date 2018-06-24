تصویری از ابرهای چرخان اتمسفر سیاره مشتری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناسا، سازمان فضایی آمریکا تصویری از کمربند ابرهای چرخان و متلاطمی گرفته که در نیمه شمالی مشتری دیده می شوند.

فضاپیمای جونو متعلق به ناسا این تصویر را در ۲۳ می ۲۰۱۸ و هنگامی گرفت که برای سیزدهمین بار نزدیک این سیاره شد. در آن زمان فاصله جونو تا مشتری ۱۵۵۰۰ کیلومتر بود.

منطقه ای که در عکس مشاهده می شود، کمی متلاطم به نظر می رسد که دلیل آن ابرهای چرخان مختلف هستند. در کل مواد تیره رنگ تر در عمق بیشتری از اتمسفر مشتری قرار دارند و از سوی دیگر ابرهایی با رنگ روشن تر عمق کمتری دارند.

ابرهای روشن تر از آمونیاک یاآمونیاک و آب تشکیل شده اند. همچنین ذراتی از مواد شیمیایی ناشناخته نیز در آنها وجود دارد.

جرالد ایشات و شان دوران دو شهروند دانشمند این تصویر را با کمک اطلاعات دوربین فضاپیمای جونو ساخته اند.