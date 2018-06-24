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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳

ناسا منتشر کرد؛

تصویری از ابرهای چرخان اتمسفر سیاره مشتری

تصویری از ابرهای چرخان اتمسفر سیاره مشتری

دو دانشمند با استفاده از اطلاعات دوربین های فضاپیمای جونو، تصویری جالب از ابرهای چرخان و تیره و روشن سیاره مشتری ثبت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناسا، سازمان فضایی آمریکا تصویری از کمربند ابرهای چرخان و متلاطمی گرفته که در نیمه شمالی مشتری دیده می شوند.

فضاپیمای جونو متعلق به ناسا  این تصویر را در ۲۳ می ۲۰۱۸ و هنگامی گرفت که برای سیزدهمین بار نزدیک این سیاره شد. در آن زمان فاصله جونو تا مشتری ۱۵۵۰۰ کیلومتر بود.

منطقه ای که در عکس مشاهده می شود، کمی متلاطم به نظر می رسد که دلیل آن ابرهای چرخان مختلف هستند. در کل مواد تیره رنگ تر در عمق بیشتری از اتمسفر مشتری قرار دارند و از سوی دیگر ابرهایی با رنگ روشن تر عمق کمتری دارند.

ابرهای روشن تر از آمونیاک یاآمونیاک و آب تشکیل شده اند. همچنین ذراتی از مواد شیمیایی ناشناخته نیز در آنها وجود دارد.

جرالد ایشات و شان دوران دو شهروند دانشمند این تصویر را با کمک اطلاعات دوربین فضاپیمای جونو ساخته اند.

کد مطلب 4329004
شیوا سعیدی

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